الإسكان: الأحد المقبل بدء تسليم أراضى الإسكان المتميز بمدينة بدر

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أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الأحد المقبل الموافق 7 إبريل، سوف يشهد بدء تسليم قطع الأراضي التي تم حجزها من قبل المواطنين، بمشروع الإسكان المتميز بشمال مدينة بدر.

حيث كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بشمال مدينة بدر، والتي تقدر مساحتها بـ 350 فداناً، والمُخصصة بالقرعتين العلنيتين بتاريخ 16/11/2016، وتاريخ 6/11/2017، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 7 إبريل، من العام الجاري 2019 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 يوليو من نفس العام.

ومن ناحيته صرح المهندس عادل إبراهيم الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أمس الخميس، إنه سيتم تسليم القطع وفق جدول زمني ، حيث سيتم تسليم القطع من 1 : 20، يوم الأحد 7/4/2019، والقطع من 21 : 40 ، يوم الإثنين 8/4/2019، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 9/4/2019، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 10/4/2019، والقطع من 81 : 100، يوم الخميس 11/4/2019، والقطع من 101 : 120،.

ويستمر تسليم قطع الأراضي للمواطنين، فيتم يوم الأحد 14/4/2019 تسليم القطع من 121 : 140، يوم الإثنين 15/4/2019، والقطع من 141 : 160، يوم الثلاثاء 16/4/2019، والقطع من 161 : 180، يوم الأربعاء 17/4/2019، والقطع من 181 : 200، يوم الخميس 18/4/2019، والقطع من 201 : 220، يوم الأحد 21/4/2019، والقطع من 221 : 240، يوم الإثنين 22/4/2019، والقطع من 241 : 260، يوم الثلاثاء 23/4/2019، والقطع من 261 : 280، يوم الأربعاء 24/4/2019، والقطع من 281 : 300، يوم الثلاثاء 30/4/2019، والقطع من 301 : 320، يوم الخميس 2/5/2019.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أنه: سيتم تسليم القطع من 321 : 340، يوم الأحد 5/5/2019، والقطع من 341 : 360، يوم الإثنين 6/5/2019، والقطع من 361 : 380، يوم الثلاثاء 7/5/2019، والقطع من 381 : 400، يوم الأربعاء 8/5/2019، والقطع من 401 : 420، يوم الخميس 9/5/2019، والقطع من 421 : 440، يوم الأحد 12/5/2019، والقطع من 441 : 460، يوم الإثنين 13/5/2019، والقطع من 461 : 480، يوم الثلاثاء 14/5/2019، والقطع من 481 : 500، يوم الإربعاء 15/5/2019، والقطع من 501 : 520.

، يوم الأحد 19/5/2019، والقطع من 521 : 540، يوم الإثنين 20/5/2019، والقطع من 541 : 560، يوم الثلاثاء 21/5/2019، والقطع من 561 : 580، يوم الأربعاء 22/5/2019. والقطع من 581 : 600، يوم الخميس 23/5/2019، والقطع من 601 : 620، يوم الأحد 26/5/2019، والقطع من 621 : 640، يوم الإثنين 27/5/2019، والقطع من 641 : 660، يوم الإربعاء 29/5/2019، والقطع من 661 : 680، يوم الخميس 30/5/2019.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه سيتم تسليم القطع من 681 : 700، يوم الأحد 9/6/2019، والقطع من 701 : 720، يوم الإثنين 10/6/2019، والقطع من 721 : 740، يوم الثلاثاء 11/6/2019، والقطع من 741 : 760، يوم الأربعاء 12/6/2019، والقطع من 761 : 780، يوم الخميس 13/6/2019، والقطع من 781 : 800، يوم الأحد 16/6/2019، والقطع من 801 : 820، يوم الإثنين 17/6/2019، والقطع من 821 : 840، يوم الثلاثاء 18/6/2019، والقطع من 841 : 860، يوم الأربعاء 19/6/2019، والقطع من 861 : 880، يوم الخميس 20/6/2019، والقطع من 881 : 900، يوم الأحد 23/6/2019، والقطع من 901 : 920، يوم الإثنين 24/6/2019، والقطع من 921 : 940، يوم الثلاثاء 25/6/2019، والقطع من 941 : 960، يوم الأربعاء 26/6/2019، والقطع من 961 : 980، يوم الخميس 27/6/2019، والقطع من 981 : 1000، يوم الإثنين 1/7/2019، والقطع من 1001 : 1020، يوم الثلاثاء 2/7/2019، والقطع من 1021 : 1040، يوم الأربعاء 3/7/2019، والقطع من 1041 : 1060، يوم الخميس 4/7/2019.

وأوضح المهندس عادل إبراهيم الدسوقى، أنه سيتم تسليم القطع من 1061 : 1080، يوم الأحد 7/7/2019، والقطع من 1081 : 1100، يوم الإثنين 8/7/2019، والقطع من 1101 : 1120، يوم الثلاثاء 9/7/2019، والقطع من 1121 : 1140، يوم الأربعاء 10/7/2019، والقطع من 1141 : 1160، يوم الخميس 11/7/2019، والقطع من 1161 : 1180، يوم الأحد 14/7/2019، والقطع من 1181 : 1200، يوم الإثنين 15/7/2019، والقطع من 1201 : 1220، يوم الثلاثاء 16/7/2019، والقطع من 1221 : 1240، يوم الأربعاء 17/7/2019، والقطع من 1241 : 1260، يوم الخميس 18/7/2019، والقطع من 1261 : 1289، يوم الأحد 21/7/2019.

وأشار المهندس عادل إبراهيم الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أن تم تخصيص أيام الإثنين 22/7/2019، والأربعاء 24/7/2019، والخميس 25/7/2019، لمن تخلف عن الاستلام.