المالية: إصدار سندات دولية بقيمة ملياري يورو على شريحتين

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أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم الجمعة، الموافق 5 إبريل، أن وزارة المالية المصرية نجحت في إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين، الشريحة الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو، تستحق في 11 أبريل 2025، والشريحة الثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو، تستحق في 11 أبريل 2031.

وأصدرت وزارة المالية اليوم بيانًا اليوم الجمعة، ذكرت فيه أن أسعار العائد متميزة في ظل حجم الطلب الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية، والذي قارب على 9 مليارات يورو، أي أنه ما يوازي أكثر من 4 مرات قيمة الطرح، وهذا ما ينعكس على تخفيض سعر العائد المبدئي المعلن من قبل الوزارة بمقدار 50 نقطة أساس، كذلك هو ما يمثل خفضًا كبيرًا، حتى يتثنى إتمام إصدار السندين الجديدين بأسعار نهائية للكوبون بلغت 4.750% لسندات الـ 6 سنوات، و6.375% لسندات الـ 12 عاما.

وأضاف بيان المالية، أن هذا الإصدار للسندات الجديدة باليورو يعتبر الإصدار الثاني لسندات مصر الدولية المقومة باليورو، وبذلك تكون وزارة المالية قد أتمت إصداراتها لسندات الخزانة في الأسواق الدولية للعام المالي الحالي (2018/2019).

وأشارت الوزارة إلى أن السندات الجديدة التي تم إصدارها مؤخرًا قد شهدت مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب في العديد من الأسواق العالمية، والذين ارتفع عددهم إلى 450 مستثمرا، ما يؤكد تزايد ثقة دوائر المال والأعمال في الاقتصاد المصري،مشيرة إلى أن مستثمري أوروبا جاءوا في المركز الأول بنسبة مشاركة 55.2%، ثم أمريكا الشمالية بنسبة 33.2%، يليها آسيا بنسبة 9.6%.

وأوضحت وزارة المالية في بيانها، أن هناك 4 بنوك أوروبية أدارت عمليات الطرح لصالح الوزارة، وهي بنوك: «بي إن بي باريبا»، وبنك «ناتكس»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك («لإسكندرية انتيسا ساو باولو»، هذا فضلا عن ممثلي وزارة المالية وهم : مكتب (Dechert) كمستشار قانوني دولي، ومكتب (التميمي) للمحاماة كمستشار قانوني محلي، وذلك لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار.