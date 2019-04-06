موعد زيادة أسعار الوقود بنسبة 100% والأنواع التي ستطبق عليها الزيادة

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صرح صندوق النقد الدولي اليوم، إن الدولة المصرية سوف ترفع أسعار الطاقة، لتصل لسعر التكلفة خلال منتصف شهر يونيو القادم لعام 2019.

وأكد التقرير الخاص بالمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لجمهورية مصر العربية، الذي تم الإعلان عنه من قبل صندوق النقد الدولي، خلال ساعة مبكرة من اليوم السبت حيث أن “السلطات الدولة المصرية قد تعهدت من أجل الوصول بسعر الوقود إلى سعر التكلفة خلال منتصف شهر يونيو القادم لعام 2019”.

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وقد أوضح التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية لن ترفع أسعار “الغاز المسال، وأسعار الوقود”، الذي يتم استخدامه في المخابز، وكذلك الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء.

وأضاف تقرير الصندوق، “إن أسعار الوقود خلال الوقت الراهن في الدولة المصرية تسجل ما بين 85% إلى نسبة 90% من سعر تكلفة الخاص بها.

وبحسب التصريحات التي أعلنتها الجهات المسؤولة داخل الدولة المصرية في تقرير المراجعة، فإن الدولة المصرية سوف تضطر إلى العمل على تطبيق زيادة إضافية على أسعار الطاقة لتصل إلى نسبة 100% من سعر التكلفة خلال منتصف شهر يونيو القادم لعام 2019، وتلك الزيادة لن تتضمن الوقود أو الغاز المسال الذي يتم استخدامه في المخابر، وعمليات توليد الكهرباء.

خلال شهر ديسمبر السابق، فقد أعلنت الحكومة المصرية إلى تطبيق آلية التسعير بشكل تلقائي على “بنزين 95 أوكتان”، خلال نهاية شهر مارس السابق، حيث تم مراجعة أسعار البنزين تبعًا للآليات المقررة، وقد تم إصدار قرار بتثبيت سعره خلال الوقت الراهن.

وبحسب التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي فإن تطبيق آلية التسعير بشكل تلقائي على باقي المنتجات البترولية الأخرى سوف يكون في 5 يونيو القادم لعام 2019، على أن يحدث أول تعديل للأسعار تبعًا للآليات شهر سبتمبر 2019.

وتعهدت الحكومة المصرية في التقرير أن تلغي الدعم بشكل نهائي عن مواد البترول التي سوف ترفع أسعارها مع حلول شهر يونيو القادم 2019.

تعتمد فكرة آلية التسعير التلقائي الخاصة بالمواد البترولية ببساطة، على أن آلية التسعير على وضع معادلة سعرية، تتضمن أسعار البترول العالمية، بالإضافة إلى سعر صرف العملة المصرية “الجنيه”، أمام العملة الأمريكية “الدولار”، إلى جانب أعباء التشغيل داخل الدولة المصرية، بحيث تسمح بارتفاع وكذلك انخفاض سعر المنتج، على حسب التغير بعناصر التكلفة، مما يساهم في العمل على خفض تكلفة دعم الطاقة بالموازنة العامة للدولة المصرية.

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