خطة البرلمان: الحكومة تساهم بصندوقي المعاشات بـ 83 مليار جنيهًا

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صرح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري المهندس ياسر عمر شيبة، أن مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية للسنة المالية 2019/ 2020، والمُحالة من قبل الحكومة المصرية إلى البرلمان، قد شهد اهتمام كبير، خصوصًا بالفئات التي تعد أكثر احتياجًا داخل المجتمع المصري، لما تضمنه من أرقام تعكس اهتمام الحكومة المصرية بتلك الفئة.

وأوضح المهندس ياسر عمر شيبة، “أن الموارد المخصصة إلى الحماية الاجتماعية، حصلت على نصيب الأكبر من مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية خلال العام المالي 2019/ 2020”.

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وأشار إلى أن تلك المخصصات تزيد كل عام، وأضاف، “أن مساهمة الحكومة المصرية في فى صندوقي المعاشات سوف تصل إلى ما يقارب من 83 مليار جنيهًا مصريًا فى الموازنة الراهنة”.

أشار النائب ياسر عمر شيبة إلى موافقة الحكومة المصرية على مشروع قانون الخاص بزيادة المعاشات، والذي قد نص على زيادة المعاشات المُستحقة تبعًا لقوانين التأمين الاجتماعي، حتى يوم 30 من شهر يونيو لعام 2019، وقد تم وضع حد أدنى للمعاش بواقع يقارب من 900 جنيهًا مصريًا شهرياً شاملة كافة الزيادات والإعانات.

إلى جانب أن مشروع قرار قانون الخاص بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وقد تم منح علاوة خاصة إلى غير المخاطبين بـ “قانون الخدمة المدنية”، كما تقرر منح فئة مالية مقطوعة إلى العاملين بالدولة المصرية.

وأضاف إلى أن الخزانة العامة للدولة المصرية سوف تتحمل الأعباء المالية الناتجة عن تلك الخطوات، ممتا سوف ينعكس على مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية خلال العام الراهن يعمل على إعلاء قيم العدالة الاجتماعية، كما ينحاز إلى أصحاب الدخول المحدودة سواء من المخاطبين بـ “قانون الخدمة المدنية”، أو الغير مخاطبين بيه، وكذلك أصحاب المعاشات.

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