ثبات فى أسعار اللحوم والأسماك فى مقابل ارتفاع طفيف فى أسعار الدواجن

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حققت أسعار الدواجن اليوم ارتفاع طفيف وفقا لتقرير شعبة الدواجن بقيمة 29 للكيلو الأبيض، مقابل 28 أمس، و30 للأوراك، و70 للبانيه، و35 للساسو، و36 للبلدى، و45 للرومى، و45 للبط

وبحسب تصريحات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فقد وصل سعر طبق البيض بين 38 و39 جنيهًا.

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فى الوقت نفسه قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار الأسماك فى السوق أستقرت، ليصل سعر كيلو السمك البلطى بين 40 و45 جنيهًا، والبورى 80 جنيهًا، والدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 180، والثعابين 150، والمكرونة بين 50 و75، الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 80 و160،

فيما سجلت أسعار اللحوم استقرار نسبي وفقا لتصريحات محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية حيث وصل السعر بين 100 و120 لكيلو الكندوز، و135 للضانى، و140 للبتلو.

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