5 سيارات موديل 2019 تراجعت أسعارها في مصر خلال الأسبوع الأول من أبريل

صرح عدد من وكلاء العلامات التجارية للسيارات خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الحالي لعام 2019، عن تحريك جديد في أسعار بعض فئات من السيارات الجديدة، بنسب تتراوح ما بين 2000 جنيه، وحتى 15 ألف جنيهًا مصريًا.

الإعلان عن التخفيضات التي تمت خلال الفترة الأخيرة، يأتي ضمن سلسلة من المحاولات من أجل العمل على دفع عجلة مبيعات السيارات داخل السوق المحلي المصري، والعمل على تصريف المخزون من السيارات المتوفر لدى الموزعين ووكلاء السيارات.

تراجعت أسعار السيارات خلال شهر أبريل التي تحمل العلامات التجارية “هيونداي، ولادا، ودونج فونج، وسوزووكي”.

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والآن نستعرض مع حضراتكم أسعار السيارات بعد التخفيض الاخير:

إيجل 5801



أعلنت شركة “ناشيونال موتورز”، وهي الوكيل الخاص بالعلامة التجارية الصينية “دونج فونج DFSK” في سوق السيارات المصري، عن تحريك جديد في أسعار السيارة “إيجل 580” الكروس أوفر، بواقع يقارب من 15 آلف جنيهًا مصريًا.

كما تراجعت أيضا أسعار سيارة “إيجل 580” السباعية المقاعد داخل سوق السيارات المصري، بالفئة الأولى من التجهيزات إلى 355 ألف جنيهًا مصريًا، مقارنة بسعر 365 ألف جنيهًا مصريًا، قبل إدراج التخفيض على السيارة، حيث أعلن وكيل العلامة التجارية أن تلك التخفيضات سوف تستمر حتى نفاذ الكمية.

تستمد السيارة الصينية الصنع قوتها من محركها ذو سعة “1500 cc”، تربو يعمل تبعًا لمعايير الانبعاثات الأوروبية يورو 5، بقوة تصل إلى 165 حصان، وأقصى سرعة تصل إلى 240 كم/س، السيارة مجهزة بناقل حركة “CTV”، مكون من 6 سرعات، وعجلة رياضية للقيادة، بالسيارة جنوط رياضية مقاس “17 بوصة”.

تتوفر السيارة الصينية داخل سوق السيارات المصري، بباقة من وسائل الأمان، ووسائل الرفاهية في المقصورة، حيث أن مقصورة السيارة مزودة بأربع وسائد هوائية أمامية، وجانبية، بالسيارة كاميرا Dvr لتسجيل الرحلات، يوجد بالسيارة حساس ركن، وشاشة 10 بوصة، كما توجد شاشات في المقاعد الخلفية للسيارة من أجل التحكم بالتكييف.

السيارة تتمتع بمقاعد في المقصورة السبعة مكسوة بالجلد بالون البيج، واللون الأسود، كما تمت تزويد السيارة بنظام صوتي يتكون من 6 سماعات تم توزيعهم في أنحاء مقصورة السيارة، ونظام “Idrive”، الذي ينقل إلى خواص الهواتف المحمول الذكي إلى شاشة السيارة.

سيارة “إيجل 580” الصينية مستوحاة من “سيارة باثفايندر”، التي تصنعها شركة نيسان اليابانية، وهي نفسها الشركة التي تتعاون مع “دونج فونج”، من أجل إنتاج، وتوزيع سياراتها داخل سوق الصين.

بي واي دي F32



أعلنت “مجموعة الأمل للسيارات”، وهي أحد وكلاء علامة “بي واي دي الصينية” داخل سوق السيارات المصري، عن تحرك جديد في أسعار طراز “F3″، موديل عام 2019 داخل سوق السيارات المصري المحلي بما يقارب من 2.000 جنيهًا مصريًا ليصبح السعر الرسمي للسيارة 178 ألف جنيهًا مصريًا.

ويعد إجراء هذا التخفيض الذي تم الإعلان عنه من قبل الوكيل المصري، والذي يعد التخفيض الثالث منذ بداية العام الجديد 2019، حيث دخلت السيارة خلال عام 2019 بسعر رسمي داخل السوق المصري يصل إلى 189.000 جنيهًا مصريًا، ثم تراجع السعر للمرة الأولى بنسب تقارب من 6.000 جنيه، ثم تم إدراج تخفيض للمرة الثانية بقيمة 3.000، قبل أن يتم إدراج تخفيض للمرة الثالثة على سعر السيارة بواقع 2.000 جنيه.

تواجه شركة بي واي دي، وغيرها من شركات السيارات التي تحمل العلامات التجارية الأمريكية والآسيوية تحديات كبرى، بسبب المنافسة التي فرضتها عليها تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ داخل سوق السيارات المصري.

وتتوفر سيارة “بي واي دي F3″، التي يتم تجميعها محليًا داخل “مصانع الأمل للسيارات”، بفئة واحدة من التجهيزات، وتعمل السيارة بمحرك تصل سعته إلى 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، وتصل أقصى سرعة للسيارة 180 كم في الساعة، بالسيارة ناقل حركة يدوي مكون من خمس سرعات.

تمتلك “سيارة F3” السيدان العائلية، مجموعة من تجهيزات الخاصة بالسلامة والأمان قياسية، منها أن السيارة مزودة بنظام الفرامل المضادة للانغلاق ABS، مع وجود وسادة هوائية للسائق، والراكب الأمامي، كما يوجد حزام أمان خلفي، يتم توزيع الفرامل بطريقة إلكترونية EBD، يوجد بالسيارة قفل مركزي للأبواب، كما يوجد بها فوانيس ضباب امامية، وخلفية.

يتوفر في السيارة العديد من وسائل الترفيه، ومنها التحكم في زجاج السيارة بلمسة واحدة، التحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب، بالسيارة فرش جلد، كما يوجد بها زجاج كهربائي امامي، و خلفي، بالسيارة جنوط رياضية قياس “15 بوصة”،

يوجد أيضا بالسيارة أماكن من أجل التخزين في الأبواب الأمامية والخلفية، السيارة بها كمبيوتر رحلات، ‘لى جانب وجود نظام صوتي يتكون من مشغل اقراص مدمجة، كما يوجد مدخل AUX.

استطاعت “سيارة بي واي دي F3″، أن تحتل المركز الخامس بقائمة السيارات الأكثر مبيعات داخل السوق السيارات المصري خلال العام السابق 2018، وذلك بعدما وصل إجمالي مبيعات السيارة على أساس سنوي بما يقارب من 6.893 سيارة.

سوزوكي ديزاير



صرحت “شركة مودرن موتورز للتجارة”، وهي الوكيل الحصري لسيارات “شركة سوزوكي” داخل سوق السيارات المصري، عن إدراج تخفيض جديدة على أسعار سيارة “ديزاير” السيدان.

وأعلنت شركة مودرن موتورز للتجارة عن إدراج تخفيض على سعر سيارة ديزاير بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 4.000 جنيهًا مصريًا، لتباع بسعر رسمي داخل سوق السيارات المصري بسعر 240.000 جنيهًا مصريًا بدلاً من 244.000 جنيهًا مصريًا.

يتم تقديم سيارة ديزاير موديل عام 2019 داخل السوق المصرية بفئة واحدة فقط، والسيارة مزودة بمحرك مكون من أربعة أسطوانات، بسعة تصل إلى 1.2 لتر، السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 نقلات، بقوة تصل إلى 83 حصان، وأقصى عزم للدوران يصل إلى 113 وحدة نيوتن متر.

وتستهلك سيارة ديزاير في المتوسط ما يقارب من 6.2 لتر من الوقود لكل مائة كيلومتر، تتسارع السيارة من الثبات لتصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 13.2 ثانية فقط.

يجدر هنا الإشارة إلى أن وكيل شركة سوزوكي داخل سوق السيارات المصري قد أعلن خلال وقت سابق بشهر مارس السابق لعام 2019، عن إجراء تخفيضات على سيارة “إرتيجا” التي تنتمي إلى فئة السيارات “MPV”، السباعية المقاعد العائلية المتعددة الاستخدامات.

كما انخفضت اسعار سيارة “سوزوكي إرتيجا”، موديل عام 2019 التي تتوفر بالسوق المحلي المصري بفئة واحدة من التجهيزات، بواقع 10.000 جنيهًا مصريًا، وبهذا أصبح السعر الرسمي للسيارة داخل السوق المصري ما يقارب من 296.000 جنيهًا مصريًا بدلًا من 306.000 جنيهًا مصريًا.

لادا جرانتا



أعلنت شركة الأمل للسيارات، وهي وكيل علامة لادا الروسية داخل سوق السيارات المصري، حيث أن أسعار “سيارة جرانتا” موديل عام 2019 سيدان العائلية تم إدراج تخفيض عليه بقيمة تصل إلى 5.000 جنيهًا مصريًا خلال شهر أبريل الراهن لعام 2019، ليصبح سعر السيارة الرسمي ما يقارب من 148.000 جنيهًا مصريًا.

سجل السعر الرسمي الخاص بسيارة “لادا جرانتا” لموديل عام 2019، ما يقارب من 163.000 جنيهًا مصريًا، حيث فقدت السيارة على مدار الـ 3 أشهر السابقة من قيمتها السعرية ما يقارب من 15.000 جنيهًا مصريًا، وقد قام الوكيل المصري بإدراج الخصم الخاص بسعر السيارة على العديد من المراحل ليتم خفض سعر السيارة الرسمي خلال الشهر الراهن إلى ما يقارب من 150.000 جنيهًا مصريًا.

ومن خلال السعر سيارة “لادا جرانتا” الجديد لموديل عام 2019 احتلت السيارة المركز الثاني، على قائمة أرخص السيارات داخل سوق السيارات المصري بعد سيارة “سوزوكي ألتو هاتشباك الصغيرة”، التي يتم بيعها بسعر 133.900 جنيهًا مصريًا.

تتوفر “سيارة لادا جرانتا” التي يتم تجميعها داخل السوق المصري المحلي من خلال “مصانع الأمل للسيارات”، بفئة واحدة من التجهيزات، بمحرك تصل سعة إلى ما يقارب من 1600 سي سي، بقوة تصل إلى 88 حصان وسرعة قصوى 172 كيلومتر في الساعة، بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات.

وتمتلك “سيارة جرانتا” العائلية مجموعة قياسية من التجهيزات الخاصة بالأمن والسلامة، بها نظام الفرامل المضادة للانغلاق ABS، كما يوجد بالسيارة وسادة هوائية، واحدة للسائق، السيارة معززة بعجلة قيادة كهربائية، تعمل بنظام إيموبليزر لحماية السيارة من السرقة.

السيارة يوجد بها العديد من وسائل الترفيه، منها وجود مقاعد جلدية، وجود مكيف هواء يدوي، يوجد أيضا بالسيارة قفل مركزي، كما توجد بالسيارة زجاج كهربائي أمامي، السيارة بها نظام صوتي يتكون من راديو مع وجود 4 مكبرات للصوت، كما يوجد بالسيارة مشغل أقراص مدمجة.

يوجد بالسيارة قاعدة عجلات السيارة، يصل طولها إلى مترين ونصف المتر، كما يوجد بالسيارة مقصورة لادا جرانتا تتسع إلى 5 ركاب، وتصل سعتها التخزينية الخلفية “الشنطة” إلى ما يقارب من 520 لترًا من الأمتعة.

سوزوكي إرتيجا



أعلنت “شركة مودرن موتورز للسيارات”، وهي وكيل علامة شركة سوزوكي داخل سوق السيارات المصري عن إدراج تخفيض على أسعار السيارة “إرتيجا” التي تنتمي لفئة السيارات “MPV سباعية المقاعد العائلية متعددة الاستخدامات”.

وقد تم إدراج تخفيض على أسعار سوزوكي إرتيجا موديل عام 2019، التي تتوفر بسوق السيارات المحلي المصري بفئة واحدة من التجهيزات، للمرة الثانية خلال أقل من شهر، حيث انخفض سعر السيارة خلال المرة الأولى خلال شهر مارس بواقع يقارب من 10.000 جنيهًا مصريًا، ذلك قبل أن تتراجع أسعار السيارة للمرة الثانية خلال شهر أبريل بواقع 11.000 جنيهًا مصريًا.

فبعد أن تم إدراج التخفيض الأخير على سعر السيارة أصبح سعرها الرسمي داخل سوق السيارات المصير يقارب من 285.000 جنيهًا مصريًا، مقارنة بسعر 296.000 جنيه قبل إدراج التخفيض عليها للمرة الثانية.

تتميز سيارة سوزوكي إرتيجا بأبعادها التي تتلاءم مع الطرق في مصر، حيث يبلغ ارتفاع السيارة ما يقارب من 185 مم، وطول السيارة يصل إلى 4.265 مم، كمان عرض السيارة يصل إلى 1.695 مم، بالسيارة قاعدة عجلات تبلغ ما يقارب من 2.740 مم، وإطارات السيارة قياس 15 بوصة، بوزن يصل إلى 1.770 كيلوغرام.

تمتلك سيارة إرتيجا مجموعة من تجهيزات الخاصة بوسائل الأمن والأمان وفي مقدمة تلك الوسائل وجود فرامل ABS التي تمنع انزلاق السيارة، وانغلاق التيل وفرامل بنظام “EBD”، من أجل توزيع قوى الفرامل على العجلات السيارة، كما يوجد بالسيارة وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، السيارة بها دعامات ضد الصدمات، بإلى جانب وجود أقفال أمان بالسيارة من الخلف.

وتعمل سيارة سوزوكي إرتيجا بنظام الدفع المكونة من محرك رباعي السلندرات، سعة تصل إلى ما يقارب من 1.4 لتر، بقوة تصل إلى 95 حصان، عند 6000 لفة في الدقيقة، وينقل حركة السيارة للمحاور ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

تتوفر بالسيارة مجموعة من وسائل مساعدة مخصصة للسائق مثل وجود فوانيس الضباب الأمامية، وكذلك وجود مذيب للصقيع في الزجاج الخلفي للسيارة، إلى جانب وجود إشارات في المرايا الجانبية، إلى جانب وجود عجلة قيادة متعددة المهام، مع إمكانية التحكم في المصابيح الأمامية للسيارة.

يوجد بسيارة سوزوكي إرتيجا وسائل الأمان، منها وجود الوسائد الهوائية للسائق، والراكب الأمامي، إلى جانب وجود نظام فرامل “ABS”، المانع للانغلاق، مع وجود نظام “EBD”، للتوازن الإلكتروني، السيارة مزودة بنظام إيموبليزر المانع للسرقة.

بالسيارة العديد من وسائل الرفاهية،حيث يوجد في مقصورة السيارة كمبيوتر للرحلات، كما يوجد تكييف ثنائي أمامي، وتكييف خلفي، ومساند رأس خلفية، وأمامية، مع وجود إمكانية من أجل التحكم في زجاج السيارة بلمسة واحدة، مع وجود نظام زر تشغيل، وإيقاف المحرك. إلى جانب وجود نظام صوتي، وكذلك وجود مشغل اقراص مدمجة، مع وجود مدخل “AUX ، وUSB”.

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