النقد الدولي: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصري.. ملتزمون بتقديم الدعم

أعلنت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، بعد إجرائها لقاء مع رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تناولنا خلال اللقاء مناقشة ما حققته الدولة المصرية من تقدم بشكل جيد فى ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تقديم الدعم له من قبل صندوق النقد الدولي بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 12 مليار دولار أمريكي من خلال “تسهيلات الصندوق الممتدة”.

أعلنت كريستين لاجارد، إنه تم إحراز تقدم بشكل جيد في إطار سعي الدولة المصرية إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن المتعين أن يتم إجراء المراجعة السادسة والتي تعد المراجعة الأخيرة في غضون الأشهر القليلة القادمة.

وأكدت أن اقتصاد جمهورية مصر العربية يشهد تحقيق تنمية اقتصادية قوية، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011، وشدد إلى جانب انخفاض وضع الدين العام في مسار هبوط بدعم من جهود الضبط المالي الذي تدعمه التنمية الاقتصادية.

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وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى، أنه قد تم الاتفاق بينها وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية المضي قدما في برنامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، الذي قد تم وضعته من قبل السلطات المصرية، والذي يهدف دعم النمو الاقتصادي الاحتوائي، والعمل على معالجة القيود التي تعوق مسار تنمية القطاع الخاص.

وأوضحت أن تلك الإصلاحات الاقتصادية سوف تساهم في العمل على تحقيق نمو اقتصادي تحت بقيادة القطاع الخاص على أساس الأكثر استمرارية، إلى جانب العمل على احتواءً كافة الفئات، مما سوف يساعد الدولة المصرية على خلق المزيد من فرص العمل للشباب مع ضمان توافر كافة الموارد الاقتصادية من أجل تطبيق برامج الحماية الاجتماعية.

أشارت كريستين لاجارد مدير مجدداً إلى التزام صندوق النقد الدولي بتقديم كل سبل الدعم إلى جمهورية مصر العربية من أجل تحقيق تلك الجهود الهادفة إلى تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

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