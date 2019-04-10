النقد الدولي يهنئ السيسي بـ الإصلاح الاقتصادي المصري.. ويشيد بالمؤشرات

وجهت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، التهنئة إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بما تم تحقيقه من إنجازات في إطار “برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري”، الذي تسلكه الحكومة المصرية خلال الوقت الراهن.

أكدت على أن الوعي الكبير الذي أظهره شعب مصر، إلى جانب الإدارة الناجحة من قبل القيادة المصرية السياسية من أجل تحقيق السياسات الاقتصادية الإصلاحية العميقة، التي أدت إلى العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية المتنوعة، مما انعكس على التطبيق الناجح، والدقيق لكافة الخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي المصري.

كما شددت مديرة صندوق النقد الدولي على حرص صندوق من أجل مواصلة التعاون البناء مع جمهورية مصر العربية من أجل العمل استكمال آخر مراحل الإصلاح الاقتصادي بنجاح.

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جاءت تلك التصريحات من قبل المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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