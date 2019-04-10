الجهاز المركزي: تراجع التضخم خلال شهر مارس ليصل لـ 13.8%

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الأربعاء، الموافق 10 إبريل، تقريرا مفصلًا ذكر فيه أن الاقتصاد المصري قد سجل تراجعًا في معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي إلى 13.8% مقابل 13.9% في شهر فبراير الماضي.

وأشار تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أن معدل التضخم السنوي قد تراجع على أساس سنوي خلال شهري نوفمبر وديسمبر،ثم عاود الارتفاع مرة أخرى خلال شهر يناير وفبراير الماضيين.

وأوضح التقرير أن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 0.9% في شهر مارس مقارنة بشهر فبراير الماضي، قد تأثر بارتفاع أسعار الخضروات والدواجن وقسم النقل والمواصلات.

وأضاف التقرير أن التضخم السنوي قد سجل قفزات كبيرة خلال عام 2017 متأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي قامت الحكومة باتخاذها خلال العامين الماضيين وكان ضمنها القرارات الإقتصادية الأتية منها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، ما ترتب عليه أن بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

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يذكر أن التضخم السنوي قد بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بداية من نوفمبر عام 2017 وحتى مايو عام 2018، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو الماضي مع رفع أسعار الوقود.

حيث يستهدف البنك المركزي أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.