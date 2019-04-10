مصر 365
أخبار الاقتصاد

الجهاز المركزي: تراجع التضخم خلال شهر مارس ليصل لـ 13.8%

مروة عفيفي مروة عفيفي
10 أبريل، 2019
2 دقيقة للقراءة
Advertisements
Advertisements

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الأربعاء، الموافق 10 إبريل، تقريرا مفصلًا ذكر فيه أن الاقتصاد المصري قد سجل تراجعًا في معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي إلى 13.8% مقابل 13.9% في شهر فبراير الماضي.
وأشار تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أن معدل التضخم السنوي قد تراجع على أساس سنوي خلال شهري نوفمبر وديسمبر،ثم عاود الارتفاع مرة أخرى خلال شهر يناير وفبراير الماضيين.

وأوضح التقرير أن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 0.9% في شهر مارس مقارنة بشهر فبراير الماضي، قد تأثر بارتفاع أسعار الخضروات والدواجن وقسم النقل والمواصلات.

وأضاف التقرير أن التضخم السنوي قد سجل قفزات كبيرة خلال عام 2017 متأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي قامت الحكومة باتخاذها خلال العامين الماضيين وكان ضمنها القرارات الإقتصادية الأتية منها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، ما ترتب عليه أن بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

Advertisements

يذكر أن التضخم السنوي قد بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بداية من نوفمبر عام 2017 وحتى مايو  عام 2018، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو الماضي مع رفع أسعار الوقود.

حيث يستهدف البنك المركزي أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

Advertisements

أضف تعليق

موضوعات متعلقة

أخبار الاقتصاد

أسعار العملات والذهب اليوم الخميس 11 أبريل 2019 في مصر

سعر الدولار و العملات والذهب اليوم اليوم الخميس 11 أبريل 2019، سعر الدولار اليوم، سعر الريال السعودي، سعر اليورو اليوم، سعر الذهب اليوم في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر..

متابعات 365 متابعات 365
بورصة الدواجن
أخبار الاقتصاد

اسعار الدواجن اليوم الخميس 11 أبريل 2019: أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر

أسعار الدواجن اليوم الخميس 11 أبريل 2019 في مصر، تعد أسعار الدواجن أهم أحد الموضوعات التي يهتم بها جميع المستهلكين داخل الدولة المصرية إلى جانب اهتمام التجار والقائمين على مزارع التربية الداجنة داخل السوق المصري، ويقدم..

متابعات 365 متابعات 365
سعر الريال السعودي اليوم
أخبار الاقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11 أبريل 2019: تحركات جديدة للريال بالبنوك والسوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11 أبريل 2019، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري من خلال متابعة مستمرة لـ موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه في البنوك..

متابعات 365 متابعات 365