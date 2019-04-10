تراجع في أسعار الذهب العالمية.. بسبب قوة الدولار الأمريكي

تراجع في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث صعدت العملة الأمريكية “الدولار”، لكن انخفض المعدن الأصفر في ظل اقترابه إلى أعلى مستوى له منذ أسبوعين، حيث سجل الذهب خلال الجلسة السابقة له أعلى مستوى له مع هبوط الأسهم بسبب المخاوف من النمو العالمي، والتوترات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بحسب التصريحات التي أدلت بها وكالة رويترز للأنباء.

هبط الذهب خلال المعاملات الفورية بنسبة مئوية تصل إلى 0.2% إلى قيمة 1302.36 دولار للأونصة مع حلول تمام الساعة 0518، بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس المعدن الأصفر أعلى مستوى منذ شهر مارس السابق لعام 2019، عند مستوى 1306.09 دولار أمريكي خلال الجلسة السابقة.

كما فقد الذهب بالعقود الأمريكية الآجلة نسبة مئوية تصل إلى 0.2%، حيث هبط إلى مستوى 1306 دولارات للأونصة.

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بينما صعدت العملة الأمريكية “الدولار”، منذ وقت قليل أمام المنافسين الرئيسيين، وقد أبقى تراجع الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها لها منذ 8 أشهر الذهب إلى أعلى مستوى المقاومة رئيسي له عند مستوى 1300 دولار أمريكي.

هدد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، مساء أمس الثلاثاء، بفرض رسوم على بعض من المنتجات التي تقوم على بإنتاجها دول الاتحاد الأوروبي بقيمة تقارب من 11 مليار دولار أمريكي، ليفتح جبهة جديدة بحربه التجارية العالمية، تبعا للتصريحات التي أعلنتها رويترز.

وقد تفاقم قلق المستثمرين بسبب فعل خفض صندوق النقد الدولي، مساء أمس الثلاثاء، إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الراهن 2019، حيث حذر الصندوق من تباطؤ في معدلات النمو.

ويتم استخدام المعدن الأصفر على أنه استثمار، وملاذ آمن نسبيا، خلال الفترات الضبابية المالية، والسياسية، وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، وقد ارتفع معدن البلاتين بنسبة تقارب من 0.3% مسجلاً ما يقارب من 889.55 دولار للأونصة.

كما لامس البلاتين أعلى مستوى له منذ شهر مايو خلال العام السابق 2018، عند مستوى 914.74 دولار امريكي خلال يوم الاثنين السابق، وقد استقر البلاديوم عند مستوى يقارب من 1388.75 دولار للأونصة، بينما تراجعت معدن الفضة بنسبة المئوية 0.2% إلى مستوى 15.18 دولار أمريكي.

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