الثلاثاء القادم.. النواب يناقش البيان المالي الخاص بالموازنة العامة

من المقرر أن يبدأ البرلمان المصري خلال جلساته القادمة، من يوم الأحد، وإلى يوم الثلاثاء القادم مناقشة عدد من القوانين من أهم تلك القوانين مناقشة “البيان الماليِ”، الخاص بوزير المالية الخاص بمشروع الموازنة للسنة المالية 2019/2020.

كما سوف يناقش البرلمان المصري أيضا البيان الصادر عن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الخاص بمشروع “خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية” لعام 2019/ 2020، وذلك خلال جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء القادم.

كما تضمن جدول أعمال البرلمان المصري لجلسة يوم الأحد، ويوم الاثنين القادمين الأخذ بالرأي النهائي على “مشروع القانون” الخاص بتعديل بعض من أحكام القانون الصادر تحت رقم 10 لعام 2009، الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية الغير مصرفية، وكذلك مناقشة “مشروع قانون”، الصادر في بقانون إقامة الجامعات التكنولوجية.

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وسوف تقرر اللجنة المشتركة الخاصة بمناقشة مشروع قانون الحكومة المصرية الخاص بإصدار

قانون الملاحة الداخلية”، إلى جانب تقديم عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بسياسات الحكومة المصرية الخاصة بارتفاع أسعار الأدوية، و اسعار فواتير الكهرباء، والعمل على تثبيت العمالة المؤقتة.

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