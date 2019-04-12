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أخبار الاقتصاد

النقد الدولي: مؤشر تحسٌن الاقتصاد المصري في تصاعد.. والمراجعة النهائية يونيو المقبل

مروة عفيفي مروة عفيفي
12 أبريل، 2019
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6 شروط من النقد الدولي قبل صرف الشريحة الأخيرة من القرض الدولي
صندوق النقد الدولي
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صرح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، إن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى في تصاعد دائم مضيفًا أنها  شهدت تحسنا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، حيث تم تحقيق نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.5% خلال العامين، وهى النسبة المتوقع أن تستمر فى الارتفاع.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الجمعة ، الموافق 12 إبريل، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر صندوق النقد الدولى، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أضاف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، إن الحكومة المصرية، ستقوم بالتركيز في الفترة المقبلة على تنشيط النمو الاقتصادى ورفع معدلات التوظيف، ودعم مشروعات الشباب، حيث يلتحق سنويا ما بين 700 ألف ومليون شاب إلى سوق العمل فى مصر.

وكشف جهاد أزعور،عن أن هناك بعثة من مسئولي صندوق النقد الدولى يتقوم بزيارة مصر خلال شهر يونيو المقبل لإجراء المراجعة النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، ويعقب ذلك صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، وقدرها 2 مليار دولار.

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تجدر الإشارة إلى أن مصر قد صرفت الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي وقيمتها 10 مليار دولار من إجمالي قيمة قرض الصندوق و المقدر بـ 12 مليار دولار على 3 سنوات، في فبراير من العام الجاري.وكان ذلك نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تنتهجه الدولة، وجادة في تنفيذه وهذا ما أثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة.

جدير بالذكر أن اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، المصرفيين المركزيين ووزراء المالية والتنمية والبرلمانيين والمدراء التنفيذيين من القطاع الخاص وممثلى منظمات المجتمع المدنى والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمى، بما فى ذلك الآفاق الاقتصادية العالمية والقضاء على الفقر والتنمية الاقتصادية وفعالية المعونات.
وسيتم عقد ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية وبعض الأنشطة والفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، علمًا بأن فعاليات اجتماعات الربيع هذا العام تٌعقد فى العاصمة الأمريكية، واشنطن.

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