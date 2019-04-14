الإسكان: مد فترة العمل بأسعار عام 2018 الخاصة بـ أراضي المناطق الصناعية

أعلن “مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”، خلال فعاليات اجتماعه الذي عقد تحت رئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، على الموافقة على مد فترة العمل بالأسعار الخاصة للأراضي الصناعية، وأراضي المخازن القائمة في المناطق الصناعية في المدن الجديدة المعلن عنها خلال عام 2018.

والتي كان من المقرر أن ينتهي العمل بها من 31 من شهر ديسمبر لعام 2018، إلى 31 من شهر ديسمبر لعام 2019، بخلاف إضافة نسبة مئوية تقدر بنسبة 1% على أراضي مشروعات الإسكان الاجتماعي يتم إضافتها على قيمة أسعار الأراضي الصناعية.

صرح وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، عن موافقته على منح كافة التيسيرات الخاصة بالسداد منها الإعفاء من غرامات الخاصة بالتأخير في سداد المستحقة الخاصة بأقساط على أراضى، وعلى ووحدات السكنية القائمة في المشروع السكني بيت الوطن التي قد تم بيعها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والوحدات والأراضي الجاري العمل على تخصيصات وهذا لمدة ثلاثة أشهر من الإعلان على ما سوف يتم نشره بشرط التنازل عن أي دعوة قضائية قد تم إقامتها ضد الهيئة أو ضد “جهاز المدينة” التابع لها تخصيص الوحدة أو الأرض.

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وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد بشكل فوري بعد الانتهاء من تلك المهلة، وأشار وزير الإسكان، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أعلن عن موافقته على إصدار المذكرة الخاصة بتضرر بعض من العملاء الذين قد تم تخصيص قطع أراضي لهم من خلال نظام القرعة الأكثر تميزا والمميزة خلال عام 2018، والتى تزيد مساحات تلك الأراضي عن 10% من المساحة المتقدمين بها من خلال كراسة الشروط.

وقد نصت الموافقة على العمل على تطبيق كافة ما ورد عن القرار الصادر عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الصادر تحت رقم 122، في تاريخ 22 من شهر أكتوبر السابق لعام 2018، على باقي القرعات الخاصة بالأراضي المتميزة والأراضي الأكثر تميزًا التي قد تم الإعلان عنها خلال عام 2018، على أن يتم تعميم تلك الحالات المطروحة في أي قرعة قادمة بسبب أنها خارجة عن “إرادة العميل”.

كما أوضح وزير الإسكان أن مجلس الإدارة الهيئة قد أعلن عن موافقته على العمل على تخصيص جزء من القطعة رقم “2”، ذات مساحة تصل إلى سبعين ألف متر مربع، في المنطقة الفاصلة بين المنطقة الصناعية رقم 5 أ إلى المنطقة الصناعية رقم 6 أ، القائمين في مدينة العاشرة من رمضان إلى صالح “شركة الحمد لصناعة المنسوجات وتجارتها” من أجل أن يتم إقامة مصنع عليها تبعًا لعدد من الشروط.

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