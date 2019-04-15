التطوير العقاري تعلن موعد تطبيق مبادرة التمويل الجديدة بفائدة تصل إلى 10.5%

صرح رئيس غرفة التطوير العقاري، ورئيس مجموعة عربية القابضة المهندس طارق شكري، أنه قد تم التوصل إلى اتفاق مع البنك المركزي المصري من أجل العمل على تجديد مبادرة التمويل العقاري الخاصة بالوحدات السكنية للإسكان الفوق متوسط، والتي انتهت خلال شهر يناير السابق لعام 2019.

وأوضح المهندس طارق شكري خلال كلمة له خلال فعاليات المؤتمر الدولي الخاص بالتطوير العقاري، اليوم الاثنين، حيث أضاف أن البنك المركزي المصري قد بدأ في العمل على تطبيق تلك المبادرة خلال شهر يوليو القادم لعام 2019، بفائدة تصل إلى نسبة 10.5%.

وأشار إلى أن المطور يحتاج إلى الحماة والمساندة في ظل كافة التغييرات التي تطرأ على السوق العقاري خلال الوقت الراهن إلى جانب تبعات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي أجريت العديد من الشركات في العمل على بيع وحداتها العقارية بنظام التقسيط على فترة زمنية ما بين 8 إلى 10 سنوات مما أثر على السيولة المالية المتاحة لدى الشركات.

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وأضاف رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن اتحاد المطورين العقاريين سوف يكون له دور فعال وكبير في العمل على تنظيم العلاقة بين جميع أطراف السوق العقاري، سواء المطورين العقاريين أو العملاء أو الحكومة المصرية.

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