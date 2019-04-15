الطلب لم يتراجع: هشام طلعت مصطفي.. 80% زيادة في أسعار العقارات وهذه أزمة السوق

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة طلعت مصطفى القابضة المهندس هشام طلعت مصطفى، أنه ليس هناك وجود لأي أزمة في معدلات الطلب علي العقارات، وأضاف، أن الأزمة العقارية الحقيقية تعد في تغيير أوجه الطلب، حيث أن السعر لا يتناسب بشكل كبير مع الفائض المالي الخاص بالشريحة السكنية التي من المفترض أن تستهدف.

جاء تصريحات هشام طلعت مصطفى، خلال مشاركته في فعاليات “المؤتمر الدولي للتطوير العقاري”، الذي عقدت فعالياته، اليوم الاثنين، وأوضح “أن السوق العقاري المصري شهدت العديد من التغيرات بعد تعويم الجنيه، وهو ما تسبب في منح الشركات العقارية فترات سداد طويلة موجهة إلى العملاء، إلى جانب العمل على تقليل المساحات الخاصة بالوحدات السكنية مما حافظ على حركة سوق العقار المصري”.

وأشار إلى وجود العديد من الآليات الخاصة بالتمويل العقاري الجديدة، التي تهدف إلى المحافظة على السوق العقاري وتعمل على استمراره، وتعمل على تقديم فترات تمويل طويلة الآجل للمستهلك وهو ما يتم مناقشته خلال الوقت الراهن.

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وأضاف هشام طلعت مصطفى إلى أن السوق العقاري المصري قد شهد ارتفاع في تكلفة التشييد والبناء، مما أدى إلى العمل على زيادة أسعار الوحدات العقارية بنسبة تصل إلى 80% خلال عام 2016.

وشدد على أن ظهور “اتحاد المطورين العقاريين”، سوف يعمل على تنظيم وتطوير السوق العقارية المصري، ويعد من أحد أهم المميزات التي استهدفها إقامة الاتحاد من أجل تصنيف الشركات العقارية بهدف حماية العميل بشكل رئيسي، إلى جانب المحافظة على استقرار السوق العقاري المصري.

وأكد “رئيس مجلس إدارة شركة طلعت مصطفى القابضة”، على وجد عدد محدود من الشركات العقارية الجديدة، التي لا تمتلك خبرة قوية، ولكن باقي السوق العقاري القائم على الشركات العقارية القوية، والتي تمتلك الخبرة الكافية، والملاءة المالية، والفنية القوية، وملتزمة في تعاقداتها، ومسؤوليتها تجاه العملاء والدولة المصرية.

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