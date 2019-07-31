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أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة حديثاً، أن الشركة الصينية “هواوي”، قد تمكنت من تحقيق أرباح هامة لها، خلال النصف الأول من العام الراهن، وذلك على الرغم من القيود المفروضة على الشركة الصينية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تم التراجع في تلك القيود خلال الفترة السابقة.

ارتفعت عائدات الشركة الصينية “هواوي” بنسبة 23%، خلال النصف الأول من العام الراهن 2019، مقارنة بالفترة نفسها خلال العام السابق 2018، أما بالنسبة إلى شحنات الهواتف التي قد تم تسليمها فقد ارتفعت أيضاً بنسبة مئوية تقدر بـ 24%.

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وقد استطاعت الشركة الصينية، أن تعمل على تحقق تلك النتائج الإيجابية، وبعد أن تلقت ضربة موجعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بعد القرار الصادر من قبل دونالد ترامب الرئيس الأميركي، ومنع بموجبه شركات التقنية بالولايات المتحدة الأمريكية من بيع التقنية إلى الشركة الصينية “هواوي”، تعليقاً أن هذا القرار قد تم اصداره بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي الأمريكي.

وخلال وقت لاحق، قد أجرى الرئيس دونالد ترامب لقاء مع نظيره الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت فعالياتها باليابان، يعدها أعلن دونالد ترامب عن تراجعه عن قرار الحظر، لكن مبيعات شركة “هواوي” تضررت بعد تلك الخطوة الأمريكية، وما يزال مشروعها الخاص بشبكة الجيل الخامس يواجه العديد من الصعوبات في العديد من الدول بسبب القيود الأمريكية.

وقد أعلنت الشركة الصينية عن بيع ما يقرب من 118 مليون هاتف ذكي، خلال النصف الأول من العام الراهن 2019، أي ما يقرب من 59 مليون هاتف بكل فصل على حدا، أما بالنسبة إلى نسبة أرباح الشركة الصافية فقد سجلت 8.7% من أصل مداخيل تقدر بحوالي 58.3 مليار دولار أمريكي.

وفي المقابل، كشفت شركة “أبل” الأمريكية عن دخل الشركة الصافي الذي هبط بنسبة مئوية تصل إلى 13%، خلال الربع الثاني من العام السابق، وسط تراجع مبيعات الشركة من هواتف “آيفون” فيما عجزت بعض الأكسسوارات، وبعض الأجهزة مثل الساعات عن تقديم دفعة لأداء الشركة.

أعلنت شركة “آبل” الأمريكية أن دخلها الصافي هبط إلى ما يقرب من 10.04 مليار دولار أمريكي، فيما كان يصل إلى مسبقاً 11.5 مليار دولار أمريكي، خلال الفترة نفسها من العام السابق 2018.

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