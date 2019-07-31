الإعلان عن موعد تقديم كافة الإقرارات الضريبية إلكترونيًّا

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صرح مدير إدارة فحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب الدكتور محسن الجيار إنه اعتبارًا من بداية شهر يناير القادم لعام 2020، سوف يتم تقديم كافة الإقرارات الضريبية بطريقة إلكترونية، سواء كانت الإقرارات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، أو خاصة بضريبة الدخل.

وأضاف الدكتور محسن الجيار، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “صباح البلد” الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “صدى البلد” اليوم الأربعاء، أن الضرائب تعد هي الركيزة الأساسية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والمالي وأن مصلحة الضرائب المصرية تعمل على تنفيذ الخطة الطموحة الموضوعة من قبل وزارة المالية المصرية من أجل التوسع بقاعدة الممولين من خلال ميكنة المصلحة والعمل على تقديم الإقرارات الضريبية.

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وتابع مدير إدارة فحص التهرب بمصلحة الضرائب المصرية أن الإقرارات الضريبية الإلكترونية سوف تساهم في التيسير العمل على الممولين، إلى جانب العمل على توفر الوقت، والجهد، وكذلك توفير التكلفة للممولين، إلى جانب السداد الإلكتروني للضريبة عن طريق البنك، أو من خلال التحويلات عبر حسابات عملاء الممولين من البنوك المصرية.

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