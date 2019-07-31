وكيل ألفا روميو الإيطالية يخفض سعر سيارة “ميتو” بقيمة 50 ألف جنيهاً مصرياً

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كشفت شركة “داينامكس للتجارة والتوزيع”، التي تعد وكيل لعلامة ألفا روميو الإيطالية بسوق السيارات المصري، عن أحدث قائمة أسعار خاصة بسيارتها الصغيرة فئة الهاتشباك “ميتو” عام 2019.

أوضحت قائمة الأسعار عن تراجع أسعار سيارة “ميتو” الصغيرة بقيمة مالية تقرب من 50 ألف جنيهاً مصرياُ، لتباع السيارة بسعر رسمي داخل سوق السيارات المصري بأسعار تبدأ من 324.900 جنيهاً مصرياً بدلاً من سعر 374.900 جنيهاً مصرياُ.

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تطرح سيارة ألفا روميو الصغيرة بسوق السيارات المصري مصر مزودة بمحرك يتكون من 4 أسطوانات، سعة تصل إلى 1.4 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات، بقوة تقرب من 135 حصان، أقصى عزم للسيارة يصل إلى 180 نيوتن متر عند 2500 لفة/ الدقيقة .

وتتسارع سيارة ألفا روميو الإيطالية من الثبات حتى تصل إلى 100 كيلومتر/ الساعة خلال مدة زمنية تصل إلى 8.1 ثانية، وتصل السيارة لأقصى سرعة لها عند 209 كيلومتر/ الساعة، وتستهلك السيارة في المتوسط ما يقرب من 5.4 لتر من الوقود/ 100 كيلومتر.

وتقف سيارة “ميتو” الصغيرة على عجلات رياضية قياس 16 بوصة، كما تصل مساحة التخزين الخلفية بالسيارة إلى سعة ما يقرب من 270 لتراً.

مواصفات الأمان بسيارة ألفا روميو الإيطالية

تم تزويد سيارة ميتو الصغيرة، بالعديد من مواصفات الأمان الأساسية التي تتمثل في التالي:

وجود 7 وسائد هوائية.

السيارة مزودة نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS.

يوجد بالسيارة برنامج EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا.

يوجد بالسيارة نظام المساعدة على الطرق الصاعدة HSA.

يوجد بالسيارة أيضاً برنامج التوازن الإلكتروني ESP.

كما تم تزويد مقصورة السيارة الصغيرة الإيطالية المنشأ بعدد من الكماليات، والتجهيزات المميزة لها في التالي:

في مقدمة تلك المميزات تم تزويد السيارة بشاشة تحكم باللمس قياس 5 بوصة.

يوجد بالسيارة مشغل اقراص مدمجة.

يوجد بالسيارة مدخل توصيل AUX-USB.

يوجد بالسيارة مثبت للسرعة.

تم تزويد السيارة بخاصية المفتاح الذكي لمن أجل تشغيل وإيقاف المحرك.

تم تزويد السيارة بإمكانية توصيل الهواتف الذكية لاسلكياً “بلوتوث”.

يوجد بالسيارة مرايات جانبية يمكن التحكم بها كهربائياً.

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