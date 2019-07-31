البوري يتراجع والبلطي يترفع.. أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة

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مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء بسوق العبور للجملة ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، بقيمة جنيهاً مصرياٌ واحداًَ، ليتراوح سعر كيلو السمك ما بين 32 و36 جنيهاً مصرياً، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري، بقيمة جنيهين، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 49 و55 جنيهاً مصرياُ.

كما شهدت أسعار الكابوريا ارتفاع بقيمة 10 جنيهات في الكيلو، حيث تراوح سعر كيلو الكابوريا ما بين 30 إلى 150 جنيهاً مصرياً، كما ارتفع سعر كيلو السبيط وكيلو الكاليماري بقيمة 10 جنيهات، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 90 و180 جنيهاً مصرياً خلال تعاملات اليوم بسوق العبور.

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شهدت أسعار السمك المكرونة السويسي استقراراُ خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ما بين 55 إلى 65 جنيهاً مصرياً، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 30 و90 جنيهاً مصرياً.

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