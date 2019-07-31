الكوسة بـ 9 جنيه.. إليكم أسعار الخضروات والفواكه اليوم بسوق العبور

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استقرت خلال تعاملات اليوم الأربعاء أسعار الخضروات، والفواكه بسوق العبور للجملة، وذلك مقارنة بمستويات أسعار الخضر والفواكه خلال تعاملاته أمس الثلاثاء.

تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 إلى 3.75 جنيهاً مصرياُ، وسجل سعر كيلو البطاطس ما بين 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه، كما تراوح سعر كيلو البصل ما بين 2 إلى 3.5 جنيه.

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ويرصد موقع مصر 365 أسعار الجملة لأهم الفواكه والخضروات، كما تم الإعلان عنه عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بسوق العبور للجملة عن تعاملات اليوم الأربعاء 31 من شهر يوليو لعام 2019.

أسعار الخضروات اليوم

تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 إلى 3.75 جنيه.

تراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل ما بين 2 إلى 3.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 5 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 18 إلى 28 جنيها.

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين 1.5 جنيه إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر الفلفل الحامي البلدي ما بين 1.5 جنيه إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الملوخية ما بين 2 جنيه إلى 3 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 2 إلى 3.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البامية ما بين 11 إلى 17 جنيها.

أسعار الفواكه اليوم بسوق العبور للجملة

تراوح سعر كيلو الليمون البلدي ما بين 5 جنيهات إلى 11 جنيها.

تراوح سعر كيلو العنب البناتي الأصفر ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو العنب البناتي الأحمر ما بين 4 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكانتلوب ما بين 3 إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر البطيخ التي تزن ما بين 4 إلى 6 كيلوجرامات ما بين 10 جنيهات إلى 15 جنيها.

تراوح سعر كيلو الخوخ البلدي العريشي ما بين 4 إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو المانجو البلدي ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

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