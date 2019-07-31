بداية تعاملات اليوم: سعر الدولار يتراجع في 5 بنوك ويستقر في 4

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بدأت التعاملات البنكية اليوم الأربعاء، بتراجع سعر صرف الدولار في 5 بنوك مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

حيث تراجع سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي بمقدار قرشًا إلى 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع، مقارنة بسعر أمس.

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كما تراجع سعر صرف الدولار ببنك قناة السويس بمقدار قرشين ليسجل 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف الدولار في بنك التعمير والإسكان مقدار قرشين ليسجل 16.52 جنيه للشراء، و2 جنيه للبيع.

فيما تراجع سعر بيع الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقدار قرشًا ليسجل 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

أما في بنك الإسكندرية، فانخفض سعر الدولار مقدار قرشًا واحدًا ليسجل 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي ومصر ليسجل 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

كما واصل سعر صرف الدولار استقراره في البنك التجاري الدولي عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول استقر سعر الصرف عند 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الصرف في بنك البركة عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.