أحذر.. 5 أفعال تُخرج السيارة الجديدة من الضمان

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يتسبب جهل الكثير من مالكي السيارات الجديدة بالسوق المصري، بشروط الضمان المبرم بينهم وبين شركات ووكلاء العلامات التجارية، بخروج السيارات من الضمان، الأمر الذي يترتب عليه العديد من المشكلات للمالكين.

وقال المهندس محمد عبدالصمد خبير السيارات، إن تعامل مالكي السيارات الجديدة بشيء من عدم المعروفة بشروط ضمان السيارة، قد يؤدي إلى إلغاء الوكيل للضمان، حيث يسجل ضمان السيارات داخل السوق المصري ما بين 3 إلى 5 أعوام.

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5 أفعال تخرج السيارة الجديدة من الضمان

أعلن المهندس محمد عبدالصمد خلال تصريح له عبر برنامج “عربيتي” المذاع عبر “راديو مصر”، عن 5 أسباب تؤدي إلى خروج السيارة الجديدة من الضمان:

من أهم الأسباب التي تخرج السيارة الجديدة من الضمان، هو إجراء الصيانة الدورية بمراكز خدمة غير معتمدة من قبل وكيل السيارة.

استخدام قطع غيار غير أصلية، هذا قد يؤدي أيضاً لخروج السيارة الجديدة من الضمان.

إهمال الصيانة بصفة الدورية المنصوص عليها عند شراء السيارة الجديدة.

السبب الأكثر شيوعًا بمصر، الذي يؤدي لإنهاء الوكيل عقد ضمان السيارة الجديدة، في حالة ثبوت سوء استخدام قطعة معينة بمكونات السيارة.

يؤدي تركيب نظام “ملتيميديا” بالسيارة الجديدة إلى خروج السيارة الضمان، ويعزى ذلك بسبب أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى حدوث أضرار بضفيرة الكهرباء الخاصة بالسيارة، أما في حالة أن تركيب نظام الملتيميديا مناسب لقوة كهرباء السيارة، ويتم توصيله بفيشة فقط لا يعد هذا أمر مخالف لشروط ضمان السيارة الجديدة.

وأضاف الخبير أن استبدال مصابيح السيارة بأخرى “زينون”، يجب أن تخضع إلى دراسة دقيقة من أجل إيجاد لمبات تتناسب مع كهربة السيارة الجديدة، وذلك تفاديًا لحدوث ارتفاع درجة حرارة الوصلات الكهربائية بالسيارة وانصهار أسلاكها الكهربائية.

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