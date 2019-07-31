زيادة الإقبال على شراء الخروف السوداني ترفع سعره عن البلدي

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تسبب الإقبال الكبير على شراء الخراف السودانية إلى ارتفاع سعر الكيلو القائم منه خلال موسم عيد الأضحى المبارك الراهن، حيث أصبح سعر الخروف السوداني أغلى من سعر الخروف البلدي خلال هذا العام.

تأتي الخراف السودانية إلى السوق المصرية عن طريق تجار سودانيين يأتون بتلك الخراف من دولة السودان، حيث تتغذى تلك الخراف في المراعي الطبيعية وعلى الشغب إلى “أبو سمبل” في أسوان من أجل بيعها بسوق كبير معروف لبيع المواشي السودانية هناك.

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ويتم بيع المواشي السودانية بالقطيع أو بالرأس للتجار المصريين في أسوان، ليتم بعدها نقل تلك الخراف إلى القاهرة ليتم بيعها بالكيلو القائم للمستهلك، تراوح سعر بيع كيلو الخروف السوداني القائم خلال هذا العام ما يقرب من 60 جنيهاً مصرياً بعد أن كان يسجل خلال العام السابق 50 جنيهاً مصرياً للكيلو.

وأوضح العديد من تجار المواشي أن سعر الخروف السوداني خلال هذا العام سجل سعر أغلى من الخراف البلدية التي تراوح سعرها ما بين 52 إلى 56 جنيهاً مصرياً للكيلو القائم، وفسر العديد من التجار أن هذا الفرق بين الخروف البلدي وبين الخروف السوداني بسبب الإقبال الكبير على شراء الخروف السوداني عن الخروف البلدي.

وأوضح العديد من التجار خلال بداية طرح الخراف السودانية لم يكن يعرفها العديد من المستهلكين بمصر، ولكن بعد أن تم ذبحها ووجد أن لحمها أحمر قليل الدهون بعكس الخروف البلدي الذي يزن الدهون فيه بعد ذبحه إلى نصف وزنه تقريباٌ، بالإضافة إلى كمية “السقط” التي تسبب في قلة الحصول على اللحوم من تلك الخراف، لهذا بدء المستهلك المصري يرغب في شراء الخروف السوداني أكثر من الخروف البلدي بسبب وجود هدر أقل من اللحوم إلى جانب عدم وجود دهون بنسبة كبيرة.

تتغذى الخراف السودانية على العشب في المراعي الطبيعية بالسودان لهذا تكون دهونها قليلة، وخلال الوقت الراهن يتجه العديد من المستهلكين المصريين من الإقبال على اللحوم السودانية لرخص سعرها عن أسعار اللحوم البلدية، بالإضافة إلى جودة لحومها وقلة الدهون بها.

شعبة القصابين: سعر الخروف السوداني غالي بسبب عدم احتوائه على كميات كبيرة من الدهون

وعلل نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، محمد شرف ارتفاع سعر الخروف السوداني، بسبب عدم احتوائه على كميات كبيرة من الدهون، وهذا ما يؤثر بالفعل على سعر الخروف، أما بالنسبة إلى الخروف البلدي يتم تحدد سعره على حسب نوعه، حيث يوجد ثلاثة أنواع من الخراف بالسوق المصري، وهو الخروف فلاحي، والخروف الصعيدي والخروف الساحلي.

وأوضح أن الخروف الفلاحي يتغذى على العيش والذرة لهذا يوجد في هذا الخروف دهون كثيرة، أما بالنسبة إلى الخروف الصعيدي يكون دسمه أقل من الخروف الفلاحي، أما بالنسبة إلى الخروف الساحلي فإنه يتغذى على العشب، ولهذا يطلق عليه مسمى “برقي”، وهذا النوع من الخراف مثله مثل الخروف السوداني لا يوجد به دهون كتير، ولهذا يسجل سعر الكيلو منه إلى 70 جنيه.

أكد نائب رئيس شعبة القصابين، أن المستهلك المصري، أصبح يعلم الفرق بين تلك الأنواع من الخراف، ولهذا فقد زاد الإقبال على الخروف السوداني خلال السنوات السابقة، مما أدى إلى رفع سعر الكيلو القائم بالخروف السوداني خلال هذا العام.

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