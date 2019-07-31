تراجع الدولار أمام الجنيه بـ 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

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تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء في 3 بنوك، مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية اليوم، بينما استقر سعر صرف الدولار اليوم بـ 7 بنوك أخرى.

سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه بـ 3 بنوك

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، ببنك الإسكندرية بقيمة قرشًا واحدًا، حيث سجل سعر الشراء 16.49 جنيهاً مصرياً، وسجل سعر البيع 16.59 جنيهاً مصرياً.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، ببنك كريدي أجريكول، بقيمة قرشين، حيث سجل الشراء ما يقرب من 16.52 جنيهاً مصرياً، وسجل سعر البيع 16.62 جنيهاً مصرياً.

تراجع سعر بيع الدولار بقيمة قرشًا واحدًا فقط، بمصرف أبوظبي الإسلامي، حيث سجل سعر البيع 16.64 جنيهاً مصرياً، بينما استقر سعر الشراء عند مستوى 16.55 جنيهاً مصرياً.

استقرار سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء بـ 7 بنوك

واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالبنك العربي الأفريقي عند مستوى 16.52 جنيهاً مصرياً للشراء وسجل سعر البيع 16.62 جنيهاً مصرياَ.

وظل سعر صرف الدولار مستقرا ببنك التعمير والإسكان عند مستوى 16.52 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع 16.63 جنيهاً مصرياً.

استقر سعر صرف الدولار، ببنك قناة السويس، عند مستوى 16.51 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع 16.61 جنيهاً مصرياً.

كما استقر سعر صرف الدولار، بالبنك الأهلي وبنك مصر عند مستوى 16.53 جنيهاً مصرياً للشراء، وعند مستوى 16.63 جنيهاً مصرياً للبيع.

استقر سعر صرف الدولار، بالبنك التجاري الدولي عند مستوى 16.50 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع 16.60 جنيهاً مصرياً.

كما استقر سعر العملة الأمريكية ببنك البركة، عند مستوى 16.53 جنيهاًمصرياً للشراء، وسجل سعر البيع 16.63 جنيهاً مصرياً.

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