أسعار الأسمنت تتراجع بقيمة 50 جنيهًا بالطن بسبب الركود وزيادة المعروض

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شهدت تعاملات سوق مواد البناء المصري اليوم الأربعاء تراجع أسعار الأسمنت بقيمة تتراوح ما بين 40 إلى 50 جنيهًا مصرياً للطن خلال الأيام السابقة، بحسب التصريحات التي أدلى بها سكرتير عام شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز قاسم.

تراوح سعر طن الأسمنت التجاري ما بين 700 إلى 750 جنيهاً مصرياً للطن تسليم المصنع، بينما سعر البيع التجاري إلى المستهلك ما بين 800 إلى 850 جنيهاً مصرياً للطن، تبعاً للتصريحات التي أدلى بها أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.

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وقد أرجع أحمد الزيني، انخفاض أسعار الأسمنت إلى حالة الركود المسيطرة خلال الفترة الراهنة على سوق مواد البناء المصري بسبب زيادة المعروض.

أعلن أحمد الزيني عن توقعه أن ترتفع أسعار الأسمنت مرة ثانية خلال الأيام القليلة القادمة، وبحسب البيانات الصادرة عن شعبة الأسمنت في غرفة باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت بمصر تصل إلى ما يقرب من 80 مليون طن، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وتوجد بمصر ما يقرب من 20 شركة لإنتاج الأسمنت.

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