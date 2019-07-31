أرباح “الشرقية للدخان” تتراجع بنسبة 11% خلال العام المالي السابق

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انخفض صافي أرباح “الشركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني”، بنسبة مئوية تصل إلى 11.14% خلال العام المالي السابق، حيث سجل ما يقرب من 3.768 مليار جنيهاً مصرياً، مقابل بقيمة 4.240 مليار جنيهاً مصرياً خلال العام المالي السابق عليه.

وتبعاً للبيانات التي أعلنت عنها الشركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني للبورصة المصرية، حيث ارتفعت نسبة إيرادات “ايسترن كومباني”، خلال العام المالي السابق، بنسبة مئوية 3.61% لتصل إلى ما يقرب من 13.9 مليار جنيهاً مصرياً، مقابل قيمة 13.4 مليار جنيهاً مصرياً خلال العام المالي قبل السابق.

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حيث حققت الشركة الشرقية للدخان، إجمالي قيمة ربح نهاية العام المالي السابق بنسبة 5.1 مليار جنيهاً مصرياً، في مقابل 5.17 مليار جنيهاً مصرياً خلال العام المالي السابق عليه.

وتراجع نصيب سهم الشركة الشرقية للدخان في الأرباح نهاية شهر يونيو السابق إلى 1.55 جنيهاً مصرياً، في مقابل قيمة 1.77 جنيهاً مصرياً نهاية شهر يونيو لعام 2018.

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