المركزي الأمريكي يعلن عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% لأول مرة منذ 2008

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أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي عن قراره بخفض أسعار الفائدة، اليوم الأربعاء الموافق 31 من شهر يوليو لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2008، وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى بواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تضخم اقتصادي ضعيف بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح البنك المركزي الأمريكي إلى استعداده لإجراء مزيد من الخفض الخاصة بتكاليف الاقتراض، في حالة الحاجة لهذا.

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يعد خبر خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية من الخطوات الاقتصادية المتوقعة على نطاق واسع فبالأسواق المالية، حيث أعلن اليوم الأربعاء مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” عن سعر الفائدة القياسي على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 0.25% إلى نطاق من 2.00% إلى 2.25%.