المركزي السعودي يعلن عن خفض “الريبو والريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس

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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “البنك المركزي” اليوم الأربعاء عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية من أجل الحفاظ على الاستقرار النقدي، وذلك في أعقاب القرار الصادر من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات.

خفضت اليوم الأربعاء مؤسسة النقد العربي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو”، الذي يتم استخدامها لإقراض أموال للبنوك، إلى حوالي 275 نقطة أساس بدلاً من 300 نقطة أساسي.

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كما تم أيضاً خفض معدل اتفاقيات الشراء العكسي “الريبو العكسي”، على ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي السعودي، بنفس الهامش إلى 225 نقطة أساس.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن العملة السعودية “الريال” مرتبط بالعملة الأمريكية “الدولار”، حيث يحذو البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن تحركات أسعار الفائدة.

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