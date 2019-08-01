فتح حسابات توفير مجانًا في 8 بنوك بدءًا من الغد.. إليك التفاصيل

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في إطار الاحتفال باليوم الدولي للشباب، تبدأ بعض البنوك العاملة في مصر بدءًا من غد الخميس ولمدة 15 يومًا، في إتاحة الاستفادة من منتجات مصرفية متعددة مجانًا بدون أي مصاريف إدارية أو حد أدنى وذلك بجميع فروعها للعملاء الجدد.

وكانت 8 بنوك قد أعلنت عن مشاركتها في مبادرة الشمول المالي التي أعلن عنها البنك المركزي، وذلك وفقًا لتصريحات مسؤوليها، ومن هذه البنوك، الأهل المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، والزراعي المصري، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، والتنمية الصناعية.

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إلا أن هناك بعض البنوك الخاصة العاملة في مصر، ترفض المشاركة في مبادرة الشمول المالي بسبب ارتفاع التكلفة، وعدم استهدافها هذه النوعية من الشرائح.

وأرسل البنك المركزي في شهر مارس الماضي تعليمات مكتوبة للبنوك بفتح حسابات توفير للعملاء مجانًا وبدون أي مصاريف إدارية، فضلًا عن إصدار محافظ إلكترونية على مدار العام، من خلال عدة فعاليات لتشجيع أكبر عدد من فئات المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفي الرسمي.

ومن ضمن هذه الفعاليات، تفاعل البنوك مع الجمهور احتفالًا بالشباب من يوم 1 أغسطس إلى يوم 15 من نفس الشهر، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للشباب، وهو اليوم الذي يحتفل به العالم في 12 أغسطس من كل عام.

وحدد البنك المركزي للبنوك من يوم 15 أكتوبر إلى 31 أكتوبر المقبل للاحتفال بيوم الادخار، كما حدد بداية من 10 مارس حتى 28 أبريل الاحتفال بيوم المرأة واليوم العربي للشمول المالي.

وأوضح السيد القصير؛ رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري في تصريحات صحفية، أن البنك يشارك في مبادرة الشمول المالي التي أعلنها البنك المركزي عن طريق الترويج لفتح حسابات توفير مجانًا من خلال آليات مختلفة، حيث يشمل الترويج للمبادرة داخل وخارج أفرع البنك، وفي الجمعيات الزراعية والمراكز الشبابية خاصة في القرع والنجوع.

وأضاف القيصر خلال تصريحاته، أن البنك الزراعي يعد بوابة الشمول المالي نظرًا لفروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها 1210 فرعا بالمحافظات والقرى والنجوع، مؤكدًا على أن البنك لديه الإمكانيات الكاملة على جذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وخاصة من الفلاحين والمزارعين.

وأتاح البنك المركزي للبنوك إمكانية التواجد خارج الفروع بالنوادي والجامعات والجمعيات الأهلي والأماكن التي تشهد إقبال جماهيري خاصة من الشباب، وذلك للترويج لفتح حسابات جديدة للعملاء بدون مصاريف إدارية.

وأعلن أشرف القاضي؛ رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد في تصريحات صحفية عن بدء البنك في إطلاق حملة ترويجية في قرى الصعيد والساحل الشمالي، وذلك لفتح حسابات توفير جديدة للعملاء بدون مصاريف إدارية وعدم اشتراط حد أدنى لفتح الحساب، فضلًا عن إصدار المحافظ الذكية.

وأكد القاضي على أهمية هذه الحملة في دعم رؤية البنك المركزي للشمول المالي، واجتذاب عملاء جدد بالجهاز المصرفي مما يُسهم في نشر الثقافة المصرفية.