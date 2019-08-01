الإسكان تطرح وحدات سكنية بالعلمين الجديدة تعد الأرخص بالساحل الشمالي

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تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من أجل طرح وحدات سكنية جديدة بمنطقة الداون تاون في مدينة العلمين الجديدة، التي تبعد بمسافة قليلة عن مبنى مجلس الوزراء، ومبنى رئاسة الجمهورية، وتبعد بقيمة زمنية خمسة دقائق من البحر.

وأشارت مصادر في الوزارة،خلال تصريحات صحفية عن مواصفات الوحدات السكنية التي سوف يتم طرحها في العلمين، حيث تتراوح مساحة الوحدات السكنية من 100 إلى 300 متر مربع، بالنسبة لـ تشطيب الوحدة سوف يكون سوبر لوكس، وأكدت المصادر أن البيع سوف يكون بنظام التقسيط تبعاً لنظام تدرسه الوزارة خلال الوقت الراهن.

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كما أكدت المصادر بالوزارة إن عدد الوحدات الوحدة التي سوف يتم طرحها تقرب من 1200 وحدة سكنية، يجري العمل على طرحها على مرتين، وأشارت المصادر أن سعر المتر سوف يكون الأقل بالساحل الشمالي، مقارنة بنفس المواصفات بمناطق أخرى.​

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