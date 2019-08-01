بعد قرار المركزي الأمريكي.. 4 دول خليجية تخفض أسعار الفائدة

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أعلن البنك المركزي القطري اليوم الخميس الأول من شهر أغسطس لعام 2019، عن قراره الخاص بخفض أسعار الفائدة على الإقراض بقيمة 25 نقطة أساس إلى نسبة 4.75%، تبعاً للتصريحات التي أعلنت عنها وكالة الأنباء “رويترز”.

وقد أعلن البنك المركزي القطري أنه قد قام باتخاذ هذا القرار بسبب التطورات الراهنة في الاقتصاد الكلي على الصعيد المحلي، وعلى الصعيد الدولي.

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وتأتي تلك الخطوة بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” أمس الأربعاء الـ 31 من شهر يوليو لعام 2019، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات.

تلك خطوة تعد خطوة متوقعة على نطاق واسع بالأسواق المالية، حيث أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي عن خفض سعر الفائدة القياسي على الإقراض لليلة واحدة، بمقدار 0.25% إلى نطاق ما بين 2%إلى 2.25%.

3 بنوك خليجية تخفض أسعار الفائدة بعد قرار المركزي الأمريكي

كما أعلنت ثلاثة بنوك مركزية أخرى بدول خليجية، بالإضافة إلى البنك المركزي القطري عن خفضت أسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزي الأمريكي مساء أمس الأربعاء الخاص بخفض أسعار الفائدة بقيمة 0.25%.

المركزي السعودي يخفض أسعار الفائدة

صرحت مساء أمس الأربعاء مؤسسة النقد العربي السعودي “البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية”، إنها قد خفضت أسعار الفائدة الرئيسية من أجل الحفاظ على الاستقرار النقدي بأعقاب القرار الصادر عن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الخاص بخفض أسعار الفائدة.

كما خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو”، الذي يتم استخدامه من أجل إقراض أموال إلى البنوك، إلى مستوى 275 نقطة أساس من ما يقرب من 300 نقطة أساس.

كما تم خفض أيضا معدل اتفاقيات الشراء العكسي “الريبو العكسي”، الذي تودع به البنوك التجارية الأموال في البنك المركزي السعودي، بنفس الهامش عند مستوى 225 نقطة أساس.

البنك المركزي الإماراتي يخفض أسعار الفائدة

صرح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مساء أمس الأربعاء، عن قراره الخصاص بخفض أسعار فائدة إعادة الشراء “الريبو”، بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من بداية شهر أغسطس لعام 2019، كما تم أيضا خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بمقدار يقرب من 25 نقطة أساس، اعتباراً من بداية تعاملات اليوم الخميس.

مصرف البحرين المركزي يعلن عن خفض أسعار الفائدة

وكما صرح مصرف البحرين المركزي مساء أمس الأربعاء الموافق 31 من شهر يوليو لعام 2019، عن خفض أسعار الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد عند مستوى 25 نقطة أساس، من نسبة مئوية 2.75%، إلى نسبة مئوية تصل إلى 2.50%، تبعاً للتصريحات التي أعلنتها وكالة “رويترز”.

كما أعلن المركزي البحريني عن قراره الخاص بخفض أسعار الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى نسبة 2.25% من نسبة 2.50%، أما بالنسبة إلى سعر فائدة الإقراض فقد تم خفض سعر الفائدة عليه أيضاً من نسبة 4.50% إلى نسبة 4.25%.

كما تم خفض سعر فائدة على الودائع لمدة شهر إلى نسبة 2.85% بدلاً من نسبة 3.10%، خلال وقت سابق من أمس الأربعاء، فقد أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

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