أسعار الدولار بـ 10 بنوك مع بداية التعاملات اليوم 1 أغسطس 2019

Advertisements

مع بداية تعاملات اليوم الخميس الأول من شهر أغسطس لعام 2019، ارتفع سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه ببنك قناة السويس، مقارنة بمستوى سعر صرف الدولار مساء أمس الأربعاء، بينما استقر سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 8 بنوك أخرى.

ارتفاع سعر الدولار ببنك قناة السويس

مع بداية تعاملات اليوم الخميس ارتفع سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار” بقيمة قرشين ببنك قناة السويس، حيث سجل سعر الشراء 16.53 جنيهاً مصرياً، كما سجل سعر البيع 16.63 جنيهاً مصرياً.

Advertisements

تراجع سعر بيع الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي

كما تراجع سعر بيع الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس بقيمة قرشًا واحدًا بمصرف أبوظبي الإسلامي، حيث سجل سعر البيع ما يقرب من 16.63 جنيهاً مصرياً، بينما استقر سعر الشراء عند مستوى 16.55 جنيهاً مصرياً.\

استقر سعر الدولار بـ 8 بنوك خلال تعاملات اليوم الخميس

استقر سعر الدولار بالبنوك التالية: “البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك البركة”، عند مستوى 16.53 جنيهاً مصريالً للشراء، وسجل سعر البيع 16.63 جنيهاً مصرياً.

استقر سعر صرف الدولار ببنك كريدي أجريكول، والبنك العربي الأفريقي، وبنك التعمير والإسكان عند مستوى 16.52 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع 16.62 جنيهاً مصرياً.

حافظ سعر صرف الدولار على مستواه ببنك الإسكندرية عند مستوى 16.49 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع 16.59 جنيهاً مصرياً.

كما استقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند مستوى 16.50 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع 16.60 جنيهاً مصرياً.

أقرا المزيد سعر الدولار اليوم الخميس 1 أغسطس 2019 في مصر: سعر الدولار الآن في البنوك