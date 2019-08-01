تراجع أسعار الذهب 7 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس

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سجلت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا خلال تعاملات اليوم، الخميس، بمقدار 7 جنيهات للجرام مقارنة بأسعار أمس، الأربعاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات صحفية اليوم، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم إلى 650 جنيهًا مقابل 657 جنيهًا أمس.

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فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 557 جنيهًا، ووصل سعر الجرام عيار 24 إلى نحو 743 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5200 جنيه.

وفسر نادي نجيب سبب انخفاض أسعار الذهب في مصر إلى تراجع أسعار الخام عالميًا.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج، فقد انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث سجلت سعر الأوقية اليوم انخفاضًا بنحو 7.82 دولار بنسبة 0.55% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، الأربعاء، ليسجل 1405.96 دولار في الساعة الواحدة و25 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.