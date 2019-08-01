أسعار الأسماك تنخفض 5 جنيهات.. والبيض والدواجن واللحوم تستقر

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تراجعت أسعار الأسماك الشعبية في السوق المحلي خلال تعاملات الأسبوع الحالي بنحو 5 جنيهات، ليتراوح سعر كيلو البلطي بين 40 و45 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو البوري بين 80 و85 جنيهًا، وفقًا لما قاله التجار بمنطقة الدقي.

وسجل سعر كيلو سمك الدنيس 170 جنيهًا، وكيلو القاروص 180 جنيهًا، وكيلو الثعابين 150 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو المكرونة بين 50 و75 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 150 و250 جنيهًا، والكابوريا بين 80 و160 جنيهًا.

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فيما استقرت أسعار الدواجن ليتراوح سعر كيلو البيضاء بين 29 و30 جنيهًا، و31 جنيهًا للأوراك، والبانيه 70 جنيهًا، والساسو 37 جنيهًا، و40 جنيهًا للبلدي، و47 جنيهًا للرومي، و45 جنيهًا للبط، كما استقرت أسعار البيض ليتراوح سعر الطبق بين 39 و40 جنيهًا، وذلك بحسب ما ذكره التجار في نطاق محافظة الجيزة.

واستقرت أسعار اللحوم لتتراوح بين 100 و120 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، و140 جنيهًا للبتلو، وذلك وفقًا لما قاله محمد شرف؛ نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.