الإسكان تنتهي من 1080 وحدة سكنية بالإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة وتنفيذ 4096 وحدة بـ”سكن مصر”

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​صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة سكنية بالإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، من إجمالى 1920 وحدة سكنية (80 عمارة)، يتم تنفيذها بالمشروع، كما بلغت نسبة تنفيذ 4096 وحدة بمشروع “سكن مصر” (128 عمارة – ارتفاع أرضي + 7 أدوار متكررة – العمارة بها 32 وحدة)، 15 %.

وقال الدكتور عاصم الجزار: جارٍ تنفيذ 15 برجًا سكنيًا “الأبراج الشاطئية” بارتفاع يصل إلى 41 دورا، ووصلت نسبة التنفيذ إلى الدور 26 بأحد الأبراج، وبلغت نسبة تنفيذ الوحدات السكنية بمنطقة ” الداون تاون”، 55 %، وتم إنهاء 80 % من أعمال التشطيبات بالممشى السياحي، والذي يبلغ طوله 7 كم، وجارٍ الانتهاء من أعمال تشكيل جوانب البحيرات وتشكيل الجزر بالجزء الشرقي للمنطقة الشاطئية.

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وأضاف الوزير أن نسبة الإنجاز بالمدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، بلغت 47 %، وتبلغ مساحتها 260 فداناً، وتضم (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – الأوبرا – المباني التجارية والفندقية في الحي القديم – مجمع السينمات – المعارض – حديقة الأطفال – مركز تنمية المهارات – مبنى رئاسة المدينة – الحي الاستثماري).

وأشار وزير الإسكان إلى أنه جارٍ تنفيذ فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمدينة العلمين الجديدة، وتبلغ مساحة الفرع 62 فداناً، ويضم 12 كلية، و34 مبنى (مباني الكليات – مباني الإقامة – المبنى الرئيسي – مركز الإبداع – المكتبة – الكافيتريات)، كما أنه جارٍ تنفيذ جامعة العلمين الأهلية، وتبلغ إجمالي مساحتها 128 فدانًا، وتضم الجامعة (13 كلية – 4 مبان سكنية – مبنى للإدارة – المكتبة).

وأوضح الوزير أنه يتم تنفيذ أعمال الطرق والكبارى والمرافق بمدينة العلمين الجديدة، وفقًا للخطة الزمنية، ومنها (تحويل الطريق الساحلى بطول 38 كم – طريق جنوب مارينا بطول 10 كم – 4 كباري أعلى بوغاز على الطريق A5 – 2 كوبرى على الطريق C-5 أعلى البحيرة – كباري المشاة أسفل طريق A5 – كوبري أعلى السكة الحديد عند الكيلو 133.10 – كوبري أعلى البحيرة على طريق C15 – 6 كباري أعلى البحيرة بالمنطقة الشاطئية – 3 كباري أعلى طريق وادي النطرون العلمين – مرافق المنطقة الشاطئية – خط المياه الناقل وخزان التكديس سعة 60 ألف م3 – محطة كهرباء العلمين الجديدة سيمنز – أعمال كهرباء التغذية الحالية من محطة الحمراء والعلمين 160 ميجا – مرافق منطقة الإسكان والمنطقة الأولى ( أ ) – مرافق المدينة التراثية – مرافق الحي اللاتيني للجزء جنوب الطريق الساحلي – مرافق المنطقة الشاطئية الغربية – خط المياه الرئيسى لتغذية المنطقة الجنوبية شاملة الخزانات والروافع – محطة معالجة بطاقة 90 ألف م3/يوم – محطة الرفع الرئيسية وخطوط الطرد والانحدار حتى محطة المعالجة.