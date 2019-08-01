إقبال على الأوكازيون الصيفى فى الأسواق وارتفاع عدد المحلات المشاركة.. والتموين توجه نصيحة للمواطنين

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أعلن مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية أيمن حسام الدين عن ارتفاع عدد المحلات التجارية المشاركة بفترة الأوكازيون الصيفي إلى ما يقرب من 1191 محل تجاري، منها ما يقرب من 1105 محل تجارى بالقطاع الخاص، وما يقرب من 61 من قطاع الأعمال، وحوالي 11 من القطاع التعاوني، وما يقرب من 14 من القطاع الاستثماري.

إلى جانب إدراج تخفضيات بالمحلات التجارية على أسعار السلع والملابس، بهدف العمل على تشجيع المشاركة بفترة الأوكازيون الصيفي، في إطار تيسير كافة الإجراءات من أجل مشاركة المحلات التجارية.

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وطالب أيمن حسام الدين، خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس، المواطنين بضرورة التأكد من السعر قبل، وبعد إدراج الخصم، والتأكد من العروض، وفي حالة وجود أي تلاعب يتم إبلاغ وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال المديريات بكافة المحافظات المصرية.

وأوضح أن وزارة التموين قد قامت بتحرير 24 مخالفة خاصة بالعروض الوهمية خلال الأسبوع الأول من فترة الأوكازيون الصيفي، التي بدأت منذ يوم الجمعة الموافق 26 من شهر يوليو السابق لعام 2019، في إطار التوجيهات الصادرة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بتشديد الرقابة التجارية على الأسواق، والعمل على نجاح الأوكازيون الصيفي.

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