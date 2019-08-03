بالفيديو.. شاهد منطقة شاطئ العلمين الجديدة من خلال التصوير الجوي

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قامنت وزراة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بنشر مقطع فيديو من خلال تصوير جوي لرصد حجم التنفيذ الخاصة بالمشروعات التي قد تم تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح هذا الفيديو، أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 1080 وحدة سكنية من فئة الإسكان المتميز في مدينة العلمين الجديدة، من إجمالي ما يقرب من 1920 وحدة سكنية، في حوالي 80 عمارة سكنية قد تم تنفيذها في المشروع، كما بلغت نسبة التنفيذ ما يقرب من 4096 وحدة سكنية في مشروع “سكن مصر”، في حوالي 128 عمارة، بارتفاع دور أرضي وسبعة أدوار متكررة، يوجد في العمارة الواحدة 32 وحدة سكنية بنسبة 15%.

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كما تم تنفيذ ما يقرب من 15 برج سكني من الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة بارتفاع يصل إلى 41 دورًا سكنياً، وسجلت نسبة التنفيذ إلى الدور 26 في أحد الأبراج السكنية، وسجلت نسبة تنفيذ الوحدات السكنية في منطقة “الداون تاون” ما يقرب من 55 %، كما تم الإنتهاء من نسبة 80% من أعمال التشطيبات في الممشي السياحي، والذي يبلغ طوله ما يقرب من 7 كيلومتر، وأوضحت وزارة الإسكان أنه جاري العمل على الانتهاء من أعمال تشكيل في جوانب البحيرات، وتشكيل الجزر بالجزء الشرقى في المنطقة الشاطئية.

كما رصد الفيديو نسبة الإنجاز في المدينة التراثية القائمة بمدينة العلمين الجديدة، والتي سجلت نسبة 47%، وتسجل مساحتها ما يقرب من 260 فدان، وتضم المدينة التراثية البحيرة الرئيسية، والحديقة المركزية، المسجد، والكنسية، دار الأوبرا، المبانى التجارية والفندقية بالحي القديم، مجمع السينمات، المعارض، وحديقة للأطفال، إلى جانب وجود مركز تنمية المهارات، كما يوجد أيضاً مبنى رئاسة المدينة، الحي الاستثماري.

أقرا المزيدالإسكان تنتهي من 1080 وحدة سكنية بالإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة وتنفيذ 4096 وحدة بـ”سكن مصر”