بالفيديو.. الإسكان ترصد المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة

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قامت وزراة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بنشر مقطع فيديو بتقنية التصوير الجوي من أجل رصد المشروعات المتنوعة بمدينة المنصورة الجديدة.

حيث تم تنفيذ عدد من الأبراج السكنية بالعلمين الجديدة، بجانب تنفيذ ما يقرب من 1149 فيلا “منفصلة، ومتصلة، وشبة متصلة”، تضم ما يقرب من 2103 وحدة سكنية، كما سجلت نسبة التنفيذ ما يقرب من 17%.

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سجل سعر المتر بأبراج المنصورة الجديدة ما يقرب من 29 ألف جنيهاً مصرياُ، بينما سجلت الفيلا من 4.5 مليون جنيهاً مصرياً، وحتى 8 مليون جنيهاً مصرياً.

كما يجرى العمل على تنفيذ ما يقرب من 4704 وحدات سكنية في 196 عمارة سكنية لمشروع سكن مصر، كما سجلت نسبة الإنجاز بهذا المشروع السكني ما يقرب من 79%، وجاري العمل على تنفيذ ما يقرب من 11232 وحدة سكنية أي ما يقرب من 468 عمارة سكنية في مشروع “JANNA”، وبلغت نسبة الإنجاز به ما يقرب من 55%.

يصل سعر المتر بوحدات سكن مصر في المنصورة الجديدة ما يقرب من 6870 جنيهًا مصرياً، أي أن سعر الوحدة ذات مساحة تصل إلى 117 مترًا سوف يسجل قيمة 844 ألف جنيهاً مصرياً، شاملًا نسبة التميز التي تقدر بحوالي 1.5% من قيمة الوحدة السكنية.

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