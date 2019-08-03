الأهلي يدرج خطة جديدة لجذب شرائح جديدة من العملاء

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أعلن الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري علاء فاروق،أن البنك قد قام بوضع خطة تتكون من 9 محاور من أجل جذب شريحة جديدة من العملاء، لا يتعاملون مع المنتجات والخدمات المصرفية.

وأوضح علاء فاروق خلال تصريحات صحفية له، إلى أن البنك الأهلي المصري يعمل على تنفيذ خطة تسويقية من أجل التواجد بالعديد من الأماكن المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية، من أجل فتح حسابات توفير بشكل مجاني، ودون حد أدنى وإصدار بطاقات “ميزة” بشكل مجاني، والمحفظة الذكية لمدة أسبوعين.

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ويأتي تلك الخطوة في ضوء التخصيص الصادر من قبل البنك المركزي المصري بفاعليات نظام الشموال المالي منذ يوم الخميس السابق وحتى يوم 15 من شهر غسطس لعام 2019، وذلك لتركيز على فئة الشباب، والعمل على نشر ثقافة الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد ممكن من المواطنين بالنظام المصرفي.

المحور الأول من خطة البنك الأهلي المصري

كما أضاف علاء فاروق إن موظفي البنك الأهلي المصري سوف يتواجدون خلال مبادرة البنك المركزي المصري ليوم الشباب للشمول المالي بمناطق عديدة من أجل الترويج لنظام الشمول المالي مثل “الساحل الشمالي، والنوادي، ومراكز الشباب”، وبصفة خاصة بالأماكن النائية التي يصعب على قاطنيها الوصول إلى تلك الخدمات المصرفية التي تناسبهم، وبأسعار تعد مناسبة وأيضا في الجامعات، وفي المدارس.

وبحسب التصريحات التي أعلنها فاروق فإن البنك الأهلي المصري سوف يركز من أجل العمل على جذب عملاء مؤسسات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، ليتم إضافة التمويل الممنوح لهم عبر بطاقات ميزة المدفوعة مقدماً بدل من الصرف النقدي، وأكد على أنه جاري العمل من أجل العمل على توفير آليات السداد الأقساط بشكل إلكتروني من خلال باستخدام بطاقة “ميزة”.

المحور الثاني من خطة البنك الأهلي المصري

وأوضح علاء فاروق أن المحور الثاني من خطة البنك الهادفة لجذب شريحة عريضة من العملاء الجدد، يركز على طرح بطاقات ميزة الخصم المباشر بالسوق المحلية، وخصوصاً للعملاء الجدد من أصحاب الحسابات المصرفية، التي تم فتحها خلال فترات الشمول المالي.

المحور الثالث لخطة للبنك الأهلي المصري

وأما بالنسبة إلى المحور الثالث لخطة البنك فهي ترتكز على جذب طلاب الجامعات المصرية، وغيرهم من الفئات المستهدفة من أجل التعامل ببطاقات “ميزة” مسبقة الدفع على أن تصدر البطاقات بدون مصاريف إصدار.

المحور الرابع لخطة للبنك الأهلي المصري

وأضاف علاء فاروق أن المحور الرابع من خطة البنك يتمثل في جذب العملاء، الذين قد يتلقون الحوالات الواردة من الخارج نقداً، وخصوصاً من دول الخليج العربي، وليس لديهم أي حسابات مصرفية.

المحور الخامس لخطة البنك الأهلي المصري

وأوضح علاء فاروق أن المحور الخامس لخطة البنك الأهلي المصري تهدف إلى التوسع بميكنة المرتبات الحكومية لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية، ومرتبات جميع العاملين في القطاع الخاص، والعمالة المؤقتة، والعمل على تنمية وعيهم بمجال التعامل بالبطاقات من أجل الحصول على الخدمات، والمشتريات، وسداد مدفوعات الفواتير إلكترونياً.

المحور السادس لخطة البنك الأهلي المصري

وأوضح علاء فاروق، أن المحور السادس الخاصة بخطة البنك يتضمن على التنسيق مع البنك المركزي المصري من أجل الحصول على الموافقات من أجل التعاقد مع عدد من مقدمي الخدمات، بحيث يتلقى طلبات الاشتراك بمجموعة محددة من المنتجات المصرفية، وأيضا الحصول على خدمات السحب والايداع.

المحور السابع لخطة البنك الأهلي المصري

كما أوضح الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري أن المحور السابع للخطة يركز على تقديم العديد من الخدمات الخاصة بالتجارة الإلكترونية عبر شبكة الانترنت، وبالتحديد في مجال مدفوعات الخدمات الحكومية، مثل مدفوعات الضرائب والجمارك، وكذلك سداد الفواتير، والجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة وكذلك خدمات المرور.

المحور الثامن لخطة البنك الأهلي المصري

وأوضح أن المحور الثامن لخطة البنك هو التنوع بإصدار المنتجات الخاصة في المشروعات المتوسطة، والمشروعات الصغيرةن وكذلك المشروعات المتناهية الصغر.

المحور التاسع لخطة البنك الأهلي المصري

أوضح علاء فاروق أن المحور التاسع لخطة البنك، والتي تتفق مع استراتيجية البنك المستقبلية من أجل الوصول لعدد يقرب من 25 فرعًا إلكترونيًا مع نهاية عام 2020، بالإضافة إلى عدد 50 فرعًا تقليدي كل عام، وأوضح أنه قد تم افتتاح أربعة فروع إلكترونية منذ بداية العام الراهن 2019، وهي فروع “سيتي ستارز، وفرع مول العرب، وفرع سيتي سنتر بمحافظة الإسكندرية”.

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