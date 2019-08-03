الإعلان عن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع.. والتعاقد على شراء لحوم لنهاية العام 2020

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صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن الوزارة لديها تعاقدات على شراء الدواجن تكفي حتى شهر أبريل القادم لعام 2020، كما أوضح الوزير أنه قد تم التعاقدات أيضاً على شراء اللحوم الطازجة لكميات تكفي لنهاية العام القادم 2020.

جاءت تلك التصريحات خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقد خلال الوقت الراهن بمقر وزارة التموين، وأكد الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع خلال الوقت الراهن يعد آمن، ويكفي لتلبية إحتياجات المواطنين المصريين لشهور عديدة،و إن الاحتياطي من القمح يكفي حتى 4.5 أشهر، واحتياطي السكر يكفي لمدة 8 أشهر، واحتياطي الأرز يكفي حتى شهر ديسمبر القادم لعام 2019.

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وأوضح الدكتور علي المصيلحي أنه قد تم قبول ما يقرب من 1500 منفذ جديد لمنفذ “جمعيتي”، ليسجل عدد المنافذ جمعيتي إلى ما يقرب من 6400 منفذ على مستوى جمهورية مصر العربية.

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