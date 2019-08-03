تفاصيل وشروط قرض تشطيب الشقة بـ 4 بنوك

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أعلنت بعض من البنوك العاملة بالسوق المصري عن تقديمها لقروض من أجل مساعدة العملاء على تشطيب، وتجهيز وحداتهم السكنية، بشرط أن تكون الوحدات السكنية مسجلة بالشهر العقاري، أو قابلة للتسجيل في الشهر العقاري.

الأوراق المطلوبة

وتطلب البنوك التي أعلنت عن تقديم تلك القروض من العميل من أجل الموافقة على حصوله على القرض، تقديم الأوراق التالية:

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صورة من عقد الوحدة السكنية.

مع تقديم إيصال مرافق حديث.

تقديم صورة من الرقم القومي.

تعهد العميل بتسديد رسوم معاينة لمكان الوحدة السكنية التابعة له من أجل التأكد من وجودها.

أعلنت البنوك أن قيمة القرض يتم تحديدها على حسب الدخل الشهري للعميل، بحيث لا يزيد قسط القرض الشهري عن نسبة 35% من إجمالي راتب العميل، تبعاً للتعليمات الصادرة من قبل البنك المركزي المصري تجنبا لحدوث أي تعثر للعميل.

وتتنافس بعض من البنوك على شروط تمويل تشطيب الوحدات السكنية عن طريق نسبة الفائدة، وكذلك قيمة القرض، وفترة السداد، ونسبة تمويل البنك من إجمالي قيمة الوحدة السكنية.

البنوك الـ 4 المانحة لقرض تشطيب الوحدات السكنية

ويوضح موقع مصر خلال السطور التالية، شروط، وكافة التفاصيل الخاصة بقرض تشطيب الوحدات السكنية لفئة الموظفين، بضمان الراتب من 4 بنوك هي،

بنك مصر. بنك التعمير والإسكان. بنك القاهرة. المصرف المتحد.

أولا: بنك مصر:

قيمة القرض تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه إلى قيمة 1.5 مليون جنيه كحد أقصى.

فترة سداد القرض من عام إلى 10 أعوام فقط.

نسبة فائدة قرض تشطيب الوحدة السكنية تتراوح ما بين 18.5% إلى 19% متناقصة على حسب تحويل الراتب على البنك أو بإثبات دخل.

التمويل لا يزيد عن نسبة 85% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية.

قيمة الدخل الشهري للعميل من 1000 إلى 2000 جنيه، حسب تحويل الراتب على البنك أو بإثبات الدخل.

أن يكون سن العميل من 21 عاما إلى 65 عاماً، كحد أقصى عند سداد آخر قسط بالقرض.

قيمة المصاريف الإدارية 2% من إجمالي قيمة القرض بالإضافة إلى دفع قيمة 100 جنيهاً مصرياً.

ثانياً: بنك القاهرة:

يقدم البنك قرض تشطيب الوحدات السكنية إلى العملاء في مشروع “ماونتن فيو” فقط.

قيمة القرض تتراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى.

مدة سداد قيمة القرض من عام إلى 5 أعوام كحد أقصى.

نسبة الفائدة على قرض تشطيب الوحدة السكنية بنسبة 23% متناقصة.

نسبة تمويل البنك تصل إلى نسبة 80% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية.

الدخل الشهري للعميل لا يقل عن قيمة 10 آلاف جنيهاً مصرياً.

السن لا يقل عن 21 عاماً ولايزيد عن 60 عاماً عند سداد قيمة آخر قسط من أقساط القرض.

المصاريف الإدارية للقرض بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

ثالثاً: بنك التعمير والاسكان:

قيمة القرض قد تصل إلى 3 مليون جنيهاً مصرياً كحد أقصى.

مدة سداد قرض تشطيب الوحدة السكنية من عام إلى 7 أعوام كحد أقصى.

نسبة الفائدة على القرض تتراوح ما بين 20% إلى 22.25% حسب مدة سداد القرض.

يساهم بنك التعمير والإسكان بتمويل نسبة 15% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية.

الدخل الشهري للعميل 1000 جنيه.

سن العميل لا يقل عن 21 عاما، ولايزيد عن 60 عاماً عند سداد آخر قسط من أقساط القرض.

المصاريف الإدارية الخاصة بالقرض تختلف باختلاف قيمة القرض.

رابعاً: المصرف المتحد:

قيمة القرض تتراوح ما من 10 آلاف جنيهاً مصرياً إلى 10 مليون جنيه كحد أقصى.

مدة سداد القرض من عام إلى 10 أعوام كحد أقصى.

نسبة الفائدة على القرض بنسبة 19.5% متناقصة.

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