المصيلحي: كيلو اللحم البلدي بـ110 والسوداني بـ85 بالمنافذ

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صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن أسعار اللحوم المطروحة بمنافذ الوزارة، وكذلك المطروحة في المجمعات الاستهلاكية، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، وأكد الوزير أن أسعار اللحوم المطروحة في المنافذ تعد بأسعار مناسبة للجميع.

أسعار اللحوم المطروحة بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت في مقر الوزارة، كالتالي:

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سعر كيلو اللحم البرازيلي الطازجة يقرب من 110 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر كيلو جرام اللحوم السودانية الطازجة ما يقرب من 85 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر كيلو اللحوم المجمدة المستوردة ما يقرب من 60 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر كيلو اللحوم البلدية الطازجة ما يقرب من 110 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر اللحم الضأن السوداني المبردة ما يقرب من 95 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الخراف الحية ما يقرب من 62 جنيها للكيلو القائم.

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