الأوروبي لإعادة الإعمار يقوم بإجراء دراسة تنافسية لمنتجات الثروة السمكية المصرية

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يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بإعادة الدراسة التشخيصية حول القدرة التنافسية للقطاعات الخاصة بسلاسل القيمة الأعلاف المائية، وتربية الأحياء المائية، وكذلك المصايد السمكية بمصر.

وقد أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال البيان الصادر عنه، إن الدراسة التي يقوم بها البنك تأتي ضمن العمل على تنفيذ برنامج سلاسل القيمة التنافسية، والذي يهدف لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة، والمؤسسات المتوسطة في بمصر والأردن، وتونس، والمغرب.

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وأضاف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الدراسة التي يقوم على إجرائهاالخاصة بتنافسية منتجات الثروة السمكية بالدولة المصرية الهدف منها هو العمل على تحديد القطاعات الفرعية ذات الأولوية، وكذلك تحديد طرق دعم القدرة التنافسية للشركات الصغيرة، والشركات المتوسطة، والعمل على تطوير سلسلة القيمة.

وقد أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الدراسة سوف تعمل على توفر المزيد من التبصر بالاستثمارات، والاحتياجات من المساعدة التقنية من أجل دعم تحسينات القدرة التنافسية، والعمل على تحسين الوصول إلى التمويل بنهاية المطاف عبر سلسلة القيمة.

وأوضح البنك أن الدراسة سوف تعمل على تحديد احتياجات، وفرص الاستثمار، والعمل على بناء القدرات المحتملة للمستثمرين المحليين، وكذلك المستثمرين الدوليين، وشركاء التنمية لدعم الاستدامة، والعمل على تحسين الجودة بسلاسل القيمة المختارة.

وأشار إلى أنه يعتزم التعاقد مع استشاري من أجل إجراء الدراسة التشخيصية للقدرة التنافسية الخاصة بالقطاعات بسلاسل القيمة للأعلاف المائية، وكذلك تربية الأحياء المائية، ومصايد السمكية بمصر.

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