الزراعة تطرح اللحوم والمنتجات الغذائية في منافذها بتخفيض 20%

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يستعد قطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال طرح مواد غذائية بتخفيضات أسعار تصل إلى نسبة 20%، وذلك لسد احتياجات المواطنين للسلع الغذائية في تلك الفترة.

وأوضح المهندس أحمد فتحي؛ مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، أن الوازرة قامت بطرح كميات كبيرة من اللحوم الحمراء البلدية والمنتجات الغذائية من خلال منافذها الثابتة، والتي أكد أنها منتشرة على مستوى الجمهورية بواقع 382 منفذًا.

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وقال فتحي في تصريحات صحفية اليوم، إنه من المقرر أن تزيد كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التي تطرحها الوزارة بمنافذ الزراعات المحمية قبل قدوم عيد الأضحى، على أن يتم طرح كيلو اللحوم البلدي ب100 جنيه، والأرز 8 جنيهات، والسكر 7 جنيهات، مؤكدًا أنه يتم طرح 10 أطنان لحوم مجمدة أسبوعيًا بالمنافذ بسعر 65 جنيهًا للكيلو، و10 أطنان دواجن، ويُطرح سعر كيلو الفراخ البانية بـ65 جنيهًا، و30 جنيهًا لكيلو الفرخ.

وأكد المهندس أحمد فتحي، أن الأسعار مخفضة خاصة لحم السجق والكفتة والضاني ولحم الهامبرجر البلدى، والكندوز الصغير، وكبدة كندوز صغير، ولحم بفتيك، ولحم ضانى، وكبدة ضاني”.

كما قال تفتحي، إنه من المقرر طرح كمية مضاعفة من الزبد البلدي بسعر 90 جنهيهًا للكيلو بدلًا من 120 جنيهًا بمنافذ الزراعات المحمية، على أن يتم طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة والبقوليات بأسعار مخفضة بنسبة 20%.