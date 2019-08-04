إطلاق حساب “الذهب” بالعملة المحلية بـ “SAIB”.. إليكم التفاصيل

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أعلن بنك SAIB عن إطلاق حساب جاري بالعملة المحلية تحت مسمى جديد ” حساب الذهب”، والذي يعد حساب جارى يعمل على توفير العديد من الجوائز الذهبية المتعددة، ويتيح لعملاء البنك العديد من المميزات.

إطلاق حساب الذهب

أعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بنك SAIB طارق الخولي، خلال البيان الصادر عنه اليوم الأحد، إن إطلاق حساب الذهب يتماشى بشكل كبير مع خطة البنك المصرفية من أجل العمل على زيادة الباقات المتاحة داخل كافة فروع البنك من المنتجات، والخدمات المصرفية المتاح للعملاء، والعمل على تقديم منتجات تنافسية تخاطب شريحة كبيرة من عملاء قطاع التجزئة المصرفية، حرصاً من البنك على دعم، ومساندة المواطن المصري في العمل على تحقيق جزءا من أحلامه.

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وأضاف طارق الخولي أن إطلاق المنتج الجديد في البنك تحت مسمى “حساب الدهب”، يأتي ضمن استراتيجيات عمل بنك SAIB، التي تهدف إلى العمل على زيادة السيولة بالبنك، مع تنويع محفظة ودائع الأفراد، والعمل على تخفيض نسب التركز بمحفظة التجزئة المصرفية.

وأشار إلى أن المنتج الجديد “حساب الدهب” يساهم بجذب شريحة كبيرة من العملاء الجدد، للعمل على استكمال دور البنك في العمل على تدعيم خطة الدولة المصرية الخاصة بالشمول المالي، التي يقودها البنك المركزي المصري، ومن خلفه جميع العاملين في القطاع المصرفي المصري.

صرح نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات البنك عمرو عطا الله إن المنتج الجديد “حساب الدهب” يتسم ببعد اجتماعي كبير وخاص، حيث يساهم الحساب الجديد في العمل على توفير الجوائز الذهبية لجميع العملاء، بما يدعم المواطنين على أحوالهم المعيشة، والعمل على تحقيق أحلامهم، هذا بالإضافة إلى كونه عنصر هام أساسي بخطة البنك من أجل التنويع في المنتجات والخدمات المصرفية التي من شأنها استقطاب العديد من العملاء الجدد، والعمل على تحقيق مبادئ الشمول المالي التي تعد أحد المحاور القومية للدولة المصرية خلال الفترة الراهنة.

مميزات حساب الذهب

أما بالنسبة إلى خصائص ومميزات “حساب الذهب” فقد أعلن هيثم حماد رئيس قطاع التجزئة المصرفية في البنك، أن للحساب العديد من المميزات منها:

تم تصميم حساب الذهب الجديد ليقدم سحوبات لعملاء البنك بصفة دورية شهرية، وربع سنوية على جوائز قيمة يتم تقديمها للعملاء لأول مرة بتاريخ البنك.

يمنح المنتج بطاقة خصم مباشر مجاناً بدون مصاريف إصدار للعملاء الجدد من أجل توفير المزيد من المزايا والخدمات لهم.

يتمتع حساب الذهب بفرصة الفوز بجوائز قيمة تصل إلى ربع كيلو ذهب في السحب الربع سنوي، بحد أدنى لدخول السحب بمقدار 7 آلاف جنيهاً مصرياً فقط، رصيد قائم للعميل.

بالإضافة إلى فرصة من أجل الفوز بـ 5 جنيهات ذهب، وذلك خلال السحب الشهري بحد أدنى لدخول السحب بقيمة 5 آلاف جنيهاً مصرياً مصرياً، رصيد قائم للعميل.

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