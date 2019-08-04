الإسكان: تنفيذ 80% من وحدات “سكن مصر” بالمنصورة الجديدة وتنفيذ 50% بـ”JANNA”

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 11232 وحدة سكنية (468 عمارة)، بمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر، بمدينة المنصورة الجديدة، وبلغت نسبة الإنجاز 50 %، وجارٍ تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بمشروع “سكن مصر”، وبلغت نسبة الإنجاز 80 %.

وأضاف وزير الإسكان: جارٍ أيضًا بمدينة المنصورة الجديدة، تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات، وبلغت نسبة تنفيذ الفيلات المودرن 35%، والفيلات الكلاسيك 20%، وبلغت نسبة تنفيذ 58 عمارة بالإسكان ذي الطابع الساحلي، 17 %.

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وأشار الوزير إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 800 م بالجهة الشرقية من كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ويضم الكورنيش (ممشي – كافتريات – برجولات – مقاعد – حارة دراجات – ملاعب – مناطق للقراءة والإنترنت – مناطق ألعاب للأطفال)، بينما بلغت نسبة تنفيذ 1.4 كم بالجهة الغربية من الكورنيش، 48 %.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات المرافق، وتشمل شبكات مياه الشرب، وبلغت نسبة إنجازها 20%، وشبكات الصرف الصحي، وبلغت نسبة إنجازها 52%، وشبكات الطرق، وبلغت نسبة إنجازها 30%، بجانب تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، وهي (مدرستان للتعليم الأساسي، وبلغت نسبة التنفيذ 15 % – 8 أسواق تجارية بالمناطق (1، 2، 3، 4)، وبلغت نسبة التنفيذ 44% – مركز صحي، وبلغت نسبة التنفيذ 20%).