الإنتاج الحربي تعلن قائمة الأجهزة المنزلية المعروضة بالتقسيط حتى 48 شهراً

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صرحت وزارة الدولة للإنتاج الحربي اليوم الأحد، عن طرح بعض من الأجهزة المنزلية بنظام البيع بالتقسيط، المنتجة من قبل مصنع حلوان للصناعات المعدنية “360 الحربي”.

أعلنت وزارة الدولة للإنتاج الحربي عن قائمة تضمن العديد من المنتجات التي يسرى عليها هذا نظام التقسيط، وهي:

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البوتاجازات 4 – 5 شعلة.

سخان 10 لترات.

ثلاجات أحجام مختلفة.

ديب فريزر.

أجهزة تكييف 1.5، 2.25، 3 حصان.

شروط تقسيط الأجهزة المنزلية من الإنتاح الحربي

يسريى هذا النظام على العاملين في القطاع العام، وقطاع الأعمال بالتعاون مع بنك القاهرة.

يتمّ التقسيط خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى 48 شهرًا.

أعلن رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المعدنية “360 الحربي” المهندس طارق زيدان، خلال تصريح صحفي له اليوم، إنَّ نظام تقسيط الأجهزة المنزلية يسري على العاملين في القطاع العام، والعاملين في قطاع الأعمال بالتعاون مع “بنك القاهرة”، على أنَّ يتمّ التقسيط خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى 48 شهرًا.

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