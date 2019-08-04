انخفاض بنسبة 70% بعدد تصاريح العمل الصادرة للمصريين بالخارج

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أعلن اليوم الأحد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن النشرة السنوية الخاصة بتصاريح العمل الصادرة إلى المصريين للعمل في الخارج خلال عام 2018 ميلادياً، وقد أوضحت النشرة العديد من المؤشرات الاقتصادية التي سوف يتم توضيحها خلال هذا المقال.

النشرة السنوية الخاصة بتصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج

سجل إجمالي عدد تصاريح العمل للمصريين للعمل في الخارج عن طريق وزارة الداخلية المصرية “أول مرة، وتجديد”، ما يقرب من 1078254 تصريح خلال عام 2018، في مقابل عدد 1167589 خلال العام الأسبق 2017 بانخفاض يقدر بنسبة 7.7%.

سجل إجمالي عدد تصاريح العمل الصادرة للمصريين العاملين في الخارج “أول مرة” ما يقرب من 390872 تصريح عمل خلال العام السابق 2018، في مقابل عدد 423434 تصريح عام خلال العام الأسبق عليه 2017، بنسبــة انخفاض تقدر بحوالي 7.7 %.

سجل إجمالي عدد التصاريح الصادرة للمصريين العاملين في الخارج “تجديد التصاريح” ما يقرب من 687382 تصريح خلال العام السابق 2018، في مقابل عدد 744155 تصريح خلال العام الأسبق 2017، بنسبــة انخفاض تقدر بحوالي 7.6 ٪ .

جاءت مجموعة الدول العربية بالمرتبة الأولى، من حيث التصاريح الصادرة ‏للمصريين للعمل في الخارج، بعدد يقرب من 1046399 تصريح بنسبة مئوية تصل إلى 97.0٪.

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في عدد تصريح العمل للمصريين العاملين في الخارج بعدد 515034 تصريح بنسبة مئوية تصل إلى 49.2٪، تليها دولة الكويت بعدد يقرب من 230803‏‏ تصريح عمل، بنسبة مئوية تصل إلى 22.1٪ من إجمالي تصاريح العمل في الدول العربية عن العام السابق 2018.‏

سجل عدد تصاريح العـمل الصادرة ‏للمصريين للعمـل في الخارج وبالتحديد في الدول الأوروبية ما يقرب من 20169 تصريح بنسـبة مئوية تصل إلى 1.9 %.

احتلت الدولة الإيطالية المرتبة الأولى من تصاريح عمل المصريين للعمل بالدول الأوروبية بعدد 17408 تصـريح، بنسبة مئوية تصل إلى 86.3٪، تليها دولة اليونـان بعدد يصل إلى 1688 تصريح عمل بنسبة مئوية تصل إلى 8.4٪ من إجمالي عدد تصاريح العمل بالدول الأوربية خلال العام السابق 2018.

أما بالنسبة إلى الحاصلين على تصاريح العمل في الخارج من حملة المؤهلات المتوسط، فقد سجل عددهم ما يقرب من 403495 تصريح عمل بنسبة مئوية تصل إلى 37.4 ٪، يليهم حملة مؤهل عالي بعدد يقرب من 317916 تصريح بنسبة مئوية تصل إلى 29.5 ٪ من إجمالي عدد تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج خلال العام السابق 2018.

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