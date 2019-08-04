“الإدارية” تحيل طعون إلغاء رسوم البليت لدائرة الموضوع

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أصدرت اليوم الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا قرارها الخاص بإحالة الطعون المقدمة من “هيئة قضايا الدولة”، نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب المصرية، على الحكم الصادر من قبل “محكمة القضاء الإداري” التابعة لمجلس الدولة، والمتضمن إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم وقائية بنسبة مئوية تصل إلى 15% على واردات خام البليت “خام الحديد”، إلى دائرة الموضوع، ونظرها بجلسة يوم 17 من شهر أغسطس القادم لعام 2019.

كما اختصمت الطعون الصادرة تحت الأرقام التالية “88688، و89002، و89003، و89004، و89005، و89006، و89007، و89008” لعام 65 قضائية عليا، من الشركات التالية:/

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شركة “العلا” لدرفلة الحديد والصلب.

شركة “الجيوشي” للحديد والصلب.

وعدد من الشركات التي تضامنت مع الحكم القضائي الصادر.

وجاء تلك الطعون، أنَّ القرار الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم على خام البليت، الهدف منه هو حماية الاقتصاد القومي المصري، وحماية صناعة الحديد بمصر من غزو عناصر تريد أن تضر بالاقتصاد المصري القومي، وجاء في القرار الصادر من قبل وزارة التجارة من أجل حماية الصناعات المصرية الوطنية في مجال صناعة الحديد.

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