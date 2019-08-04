تفاصيل قرض الحج والعمرة من بنك مصر

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أعلن بنك مصر عن تقديم مجموعة متنوعة من القروض لجميع عملائه، تختلف بين القرض الشخصي، وقرض السيارة، وبرامج التمويل العقاري، إلى جانب تقديم البنك أيضاً قروض تمويل المعدات الطبية إلى المعامل الطبية، إلى جانب تقديم قروض تمويل الحج والعمرة.

برامج تمويل قرض الحج والعمرة من بنك مصر

لفئة الموظفين، وذلك من خلاهل تعهد جهة العمل بتحويل قيمة القسط الشهري من راتب الموظف.

لفئة الموظفين بموجب إثبات الدخل.

إلى أصحاب المهن الحرة، وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

لمستحقي المعاشات “بتعهد تحويل قيمة القسط من المعاش الشهري للعميل.

الشروط العامة لمنح القرض الحج والعمرة من بنك مصر

الحد الأدنى لعمر المقترض يكون 21 عامًا.

الحد الأقصى لقيمة قرض تمويل الحج يصل إلى 400 ألف جنيهاً مصرياً، بشروط محددة من البنك.

الحد الأقصى لقيمة قرض تمويل العمرة يصل إلى 100 ألف جنيهاً مصرياً، بشروط محددة من البنك.

نسبة التمويل تصل إلى نسبة 100%.

مدة تمويل تصل إلى مائة وعشرون شهرًا.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الحج والعمرة من بنك مصر

صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سارية.

تقديم أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل، “غاز، كهرباء، مياه، تليفون”.

عرض سعر معتمد من قبل الشركة.

المستندات المطلوبة من الموظفين

شهادة مفردات راتب العميل الشهري.

أن تقدم جهة العمل تعهد بتحويل الراتب أو تحويل القسط الشهري.

المستندات المطلوبة من أصحاب المهن الحرة والأنشطة الصناعية والتجارية

تقديم صورة من البطاقة الضريبية.

تقديم صورة ترخيص، أو تقديم صوروة من تصريح مزاولة المهنة “في حالة مزاولة مهنة حرة”.

صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

تقديم كشف حساب بنكي لمدة ستة أشهر.

المستندات المطلوبة من أصحاب المعاشات

تقديم بيان بقيمة المعاش الشهري.

تقديم بيان عن المستفيدين من المعاش “في حالة مستحقي المعاشات”.

تعهد بتحويل المعاش الشهري.

منح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طول فترة عمر القرض.

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